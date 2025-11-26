Handbalster Lois Abbingh kondigde onlangs samen met teamgenote Estavana Polman al aan dat ze na het WK handbal gaat stoppen bij het Nederlandse team. Maar de captain van Oranje zet aan het einde van het seizoen zelfs helemaal een punt achter haar loopbaan.

Dat vertelde ze tijdens een persmoment in Ahoy voorafgaand aan het WK. Abbingh heeft bij haar club Borussia Dortmund nog een contract tot de zomer. "Daarna is het ook daar klaar", aldus de 231-voudig international.

"Ik merk gewoon dat het lichamelijk niet meer te doen is. En ik heb daarnaast ook mijn gezin thuis. Dan is het nu ook mooi geweest en kan ik me daar volledig op focussen", licht de 33-jarige Groningse haar keuze toe.

Abbingh zag tijdens haar loopbaan veel verschillende landen, want ze speelde onder meer in Duitsland, Roemenië, Frankrijk, Rusland en Noorwegen. Daar won ze flink wat prijzen, want ze werd in Rusland, Denemarken en Noorwegen landskampioen.

De tophandbalster maakte eerder al bekend na het WK in eigen land te stoppen bij het Nederlandse team. Dat deed ze tegelijkertijd met Polman. De twee speelden jarenlang samen in Oranje en besloten, zonder dat vooraf met elkaar besproken te hebben, allebei om na het wereldkampioenschap een punt achter hun interlandloopbaan te zetten.

WK in eigen land

Nederland speelt vrijdag de eerste wedstrijd op het WK tegen Argentinië in Ahoy in Rotterdam, waar Oranje alle wedstrijden zal afwerken. Abbingh kan de komende weken voor de tweede keer wereldkampioen worden met het Nederlands team. In 2019 maakte ze in de finale tegen Spanje in de laatste seconde de winnende goal. Op dat moment blikte ze onlangs in de podcast Sportnieuws.nl WK handbal terug:

Samen met Tess Lieder-Wester pakt Sportnieuws.nl uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.



