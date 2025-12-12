De Nederlandse handbalsters zijn bezig aan één van de mooiste toernooien uit hun loopbaan: het WK in eigen land. Nederland en Duitsland zijn tot en met zondag 14 december de twee gastlanden voor het toernooi. Estavana Polman, Lois Abbingh, Angela Malestein en hun teamgenoten hebben de finale niet bereikt, maar maken zich nu op voor de strijd om het brons. Bekijk hier het programma van de Nederlandse handbalsters.

Het is de derde keer dat het WK in ons land wordt gehouden. Eerder was dat het geval in 1971 en 1986, maar dit is de eerste keer dat Nederland en Duitsland het toernooi samen organiseren. De wedstrijden worden in vijf verschillende speelsteden afgewerkt, waarvan er twee in Nederland liggen: Rotterdam en Den Bosch. Dortmund, Stuttgart en Trier zijn de Duitse locaties.

De Nederlandse handbalsters, die in 2019 hun enige wereldtitel pakten, spelen al hun wedstrijden hoe dan ook in Rotterdam Ahoy. Daar is plek voor 9.000 toeschouwers. Het is daarmee de grootste speellocatie van allemaal en dus worden uiteindelijk ook de halve finales en finale in Rotterdam gespeeld.

Speelschema Nederland

Nederland zat in de eerste poulefase in groep E en begon het WK op vrijdag 28 november met een overwinning op Argentinië. Oranje rekende daarna ook af met Egypte en was zo al zeker van de volgende ronde. Dankzij de zege op Oostenrijk ging de ploeg van Henrik Signell met de maximale score naar de hoofdronde.

In de hoofdfase werden Oostenrijk, Argentinië en Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F: regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen en Tunesië. Oranje versloeg ook die drie landen en plaatste zich daarmee als groepswinnaar voor de knock-outfase van het WK.

Daar gaan de prijzen pas echt verdeeld worden. Nederland won in de kwartfinales van Hongarije, dat als tweede eindigde in hun groep. In de halve finale wacht angstgegner Noorwegen. De Noorse vrouwen zijn een gevreesde tegenstander voor Nederland en topfavoriet voor de titel. De Oranje-handbalsters wonnen tussen 2015 en 2018 op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

Gestrand met zicht op de finale

In de halve finale bleek Noorwegen uiteindelijk een maat te groot, waardoor de WK-finale in eigen land buiten bereik bleef. Voor Oranje rest nu de strijd om het brons. Zondag om 14.30 uur neemt Nederland het in Rotterdam Ahoy op tegen Frankrijk.

Programma Nederland op WK handbal

Halve finale

Frankrijk - Duitsland (vrijdag 12 december, 17.45 uur)

Nederland - Noorwegen (vrijdag 12 december, 20.45 uur)



De finale is op zondag 14 december om 17.30 uur. De strijd om het brons wordt om 14.30 uur al gespeeld.



Alle wedstrijden van Nederland worden in Rotterdam gespeeld.



Uitslagen



Eerste ronde

Nederland - Argentinië 32-25

Nederland - Egypte 37-15

Nederland - Oostenrijk 34-22



Hoofdfase

Nederland - Tunesië 39-21

Nederland - Polen 33-22

Nederland - Frankrijk 26-23



Kwartfinale

Nederland - Hongarije 28-23



Halve finale

Nederland - Noorwegen 25-35

Welke zender?

Het WK handbal voor vrouwen is live te volgen via Viaplay. De streamingsdienst heeft de rechten voor EK's en WK's, dus moet je daar zijn voor de duels. Wedstrijden van de Nederlandse handbalsters werden eerder ook uitgezonden via Ziggo Sport en de NOS, maar dat is tijdens het WK dus niet het geval.

Sportnieuws.nl-podcast over WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.