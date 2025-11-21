De Nederlandse handbalsters doen er alles aan om tijdens het WK in eigen land voor het hoogst haalbare te gaan. Er kwamen bijvoorbeeld mental coaches uit Zweden en er werd gesproken over een verbod binnen de ploeg, onthult Estavana Polman. "Ik snap wel waar het vandaan komt."

Polman bereidt zich voor op haar laatste wedstrijden in Oranje. Na het WK neemt ze afscheid van de nationale ploeg. Ze zal waarschijnlijk niet veel van haar laatste momenten bij het team delen op sociale media. Bondscoach Henrik Signell pleitte namelijk voor een verbod.

"Ja dat is om een soort bubbel te creëren", legt Polman uit aan Sportnieuws.nl. "Tegenwoordig is het wel een beetje lastig om helemaal niks te doen. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. We staan wel een beetje onder hoogspanning door de media van buitenaf."

De speelsters zagen het niet zitten om zich helemaal af te sluiten voor de buitenwereld. "Ik denk dat we goede regels met elkaar hebben opgesteld, waar ieder zich in kan vinden", stelt ze. "Helemaal geen sociale media is het niet geworden. Maar ik denk dat we goede regels met elkaar hebben samengesteld en dat de coach daar heel blij mee is."

Mentaal sterker

Volgens de bondscoach moet alles kloppen op het eindtoernooi. De speelsters moeten zowel fysiek als mentaal topfit zijn. Hij haalde in de voorbereiding op het WK dan ook twee mental coaches uit Zweden bij Oranje. "De speelsters wilden graag hulp. Dat mentale aspect kan ons helpen om te winnen van betere landen. Ik denk namelijk niet dat onze speelsters mentaal zwakker zijn dan die van Noorwegen, Denemarken en Frankrijk", aldus Signell.

Balans tussen hart en hoofd

Op die manier hoopt de ploeg minimaal voorbij de kwartfinale te komen. Daar ging het de afgelopen jaren steeds mis op grote toernooien. "Winnen van zwakke landen als Egypte is niet moeilijk; het gaat om goed spelen tegen de toplanden en dan vooral in de laatste tien minuten. Mentaal moet de ploeg daarin sterker worden", zegt de Zweed. Er moet een balans gevonden worden tussen 'hart en hoofd'. "Dan vecht de ploeg met passie, maar wordt er ook nog slim nagedacht in aanval en verdediging."

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 26 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk.

Beluister hieronder de videopodcast Sportnieuws.nl WK handbal, met boegbeeld Tess Wester in gesprek met Dione Housheer, één van de dragende speelsters van het huidige TeamNL.