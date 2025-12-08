De Nederlandse handbalsters hebben in een kolkend Ahoy een geweldige zege geboekt op het WK. Regerend wereldkampioen Frankrijk werd in een prachtig gevecht met 26-23 verslagen. Oranje gaat daardoor als groepswinnaar door naar de kwartfinales.

Om het duel met Frankrijk was de afgelopen dagen al flink wat te doen geweest. Beide landen waren zeker van de kwartfinales en streden in het laatste duel om groepswinst. Normaal gesproken betekent dat een gunstigere route richting de finale, maar deze keer is dat volgens experts niet helemaal het geval. De winnaar zou in de halve finales mogelijk topfavoriet Noorwegen al tegenkomen. De verliezer kon dat land pas in de finale treffen.

Ondanks al die verhalen was het wel duidelijk dat Nederland met niets minder dan de zege genoegen zou nemen. Oranje begon in een kolkend Ahoy geweldig aan het duel en leidde al heel snel met liefst 7-2. Daarvoor mocht keepster Yara ten Holte bedankt worden, want zij kwam met een aantal spectaculaire reddingen op de proppen.

De Franse vrouwen, die net als Nederland nog ongeslagen waren dit WK, hadden in de beginfase de grootste moeite om het energieke Oranje bij te benen, maar gedurende de eerste helft kregen ze wel meer grip op het spel. Waar Nederland meer moeite kreeg om het net te vinden, kwam Frankrijk er steeds beter in. Bij rust leidde Oranje nog wel met 14-13, maar het verschil was dus miniem.

Uitzinnige fans helpen Oranje

Nederland voelde de Franse adem in de nek en had na rust de nodige overtredingen nodig om de regerend wereldkampioen in bedwang te houden. Het had wel als voordeel dat het publiek volledig achter Oranje ging staan, want elke beslissing van de scheidsrechters in het nadeel van de thuisploeg leverde een flink fluitconcert op.

Die steun sleepte Oranje er doorheen, want de ploeg van bondscoach Henrik Signell wist elke keer net te voorkomen dat Frankrijk op gelijke hoogte kwam. Waar het lange tijd wachten was tot Oranje zou breken, was het uiteindelijk de regerend wereldkampioen die ten onder ging in een kolkend Ahoy. Nederland boekte daarmee de eerste zege op Frankrijk sinds 2016 en gaat daardoor als groepswinnaar naar de knockout-fase.

Oranje in kwartfinales

Waar de verliezer dus een makkelijkere route zou hebben richting de finale, lijkt het voor de kwartfinales wel een voordeel dat Oranje als eerste is geëindigd in de poule. Nederland speelt namelijk bij de laatste acht tegen Hongarije, terwijl Frankrijk het tegen het sterkere Denemarken opneemt.

