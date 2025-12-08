De wedstrijd Nederland - Frankrijk op het WK handbal is er een met een bijzonder verhaal. Beide landen zijn al zeker van de kwartfinales, maar de winnaar kent een op papier moeilijkere route dan de verliezer. Dat komt omdat Noorwegen op het WK tot nu toe ongenaakbaar is. De bizarre situatie wekt ook internationaal de aandacht.

Noorwegen is de grote favoriet voor de eindzege. Dat was het Scandinavische land al voor het WK, maar is het nu helemaal. De resultaten spreken boekdelen en boezemen de tegenstanders ongetwijfeld angst is. De winnaar van Nederland - Frankrijk maandagavond in Rotterdam Ahoy weet dat het de Noorse vrouwen al in de halve finales kan treffen. De verliezer komt de Noren pas tegen in een eventuele finale. Opzettelijk verliezen kán dus een tactiek worden en werd zelfs al geopperd.

'Vaker voorgekomen'

Ook in Noorwegen zelf is het duel onderwerp van gesprek. Hoewel het land zelf nog maar de halve finales moet zien te halen eerst, zijn de speelsters en bondscoach daar ook op de hoogte van wat er speelt bij Nederland en Frankrijk. "Het is al vaker voorgekomen dat teams opzettelijk verloren, om het botweg te zeggen: om een ​​zo gunstig mogelijke uitgangspositie te krijgen", zegt de Noorse handbalanalist Kenneth Gabrielsen tegen NRK.

'Ik wist het niet'

In het Franse kamp willen ze van opzettelijk verliezen vooralsnog niks weten. De bondscoach, Sebastien Gardillou, heeft al aangekondigd de sterkste ploeg op te stellen en weinig te rouleren tegen Nederland. Frankrijk is regerend wereldkampioen en vice-olympisch kampioen. Nederland verloor in het verleden vaker van de Fransen, maar nu spelen Estavana Polman en co in eigen huis. "Ik wist het niet, maar ik kijk er vooral naar uit om een ​​echt goede wedstrijd te zien. Om de machtsverhoudingen te zien nu Nederland thuis speelt, en hoe ze tegenover Frankrijk staan", zegt de Noorse speelster Nora Mörk tegen Dagbladet.

'Niemand heeft een kans'

Collega Henny Reistad verwacht dat beide landen 'er gewoon alles aan doen om te winnen'. "Het is moeilijk om in hun hoofd te kijken, maar wij zouden er alles aan doen om te winnen." Ook de bondscoach gaat niet uit van een opzettelijke beïnvloeding van het resultaat. De Zweedse handbalveterane Jamina Roberts analyseert de kansen van alle andere landen tegen Noorwegen ondertussen de grond in. "Niemand heeft een kans, ze zijn superieur."