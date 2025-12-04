De nederlaag van de Spaanse handbalsters tegen Servië op het WK handbal heeft een ware rel ontketend. Diverse zwarte speelsters van de Spaanse nationale ploeg kregen racistische leuzen over zich heen op sociale media, tot grote schok van de nationale handbalbond en diverse betrokkenen.

Spanje verloor de eerste wedstrijd in de hoofdfase nipt met 31-29 van Servië. Op sociale media liet aanvalster Lysa Tchaptchet Defo zien hoe er over haar en ploeggenoten werd gedacht. Met termen als 'minder zwarte vrouwen, meer Spaanse vrouwen' en 'vol met zwarte vrouwen, vuile verrader', waren de commentaren online misselijkmakend. Tchaptchet Defo liet de toetsenbordridders online zien en gaf er een duidelijk statement bij. "Winnen of verliezen, dit is onacceptabel!"

'Wij eisen dat er geen haat heerst'

Ze kreeg al snel bijval van de Spaanse handbalbond, die zich genoodzaakt voelde om met een officieel statement te komen. De Spaanse media springen ook bovenop het voorval en meten de commentaren breeduit. "De AMBM (Spaanse bond, red.) veroordeelt al het racistisch gedrag ten zeerste en betreurt de opmerkingen en berichten die de speelsters van het nationale team ontvangen. Racistisch gedrag kan en mag geen plaats hebben in de sport. Sport staat synoniem voor eenheid en respect, en wij eisen dat er geen haat heerst. Genoeg is genoeg!", staat te lezen in het officiële statement.

Ervaringsdeskundige

Ook de baas van het grote sportmanagementkantoor TSC bemoeit zich met de zaak en komt eveneens met een krachtige boodschap voor de Spaanse handbalsters, van wie er enkelen zijn aangesloten bij TSC. "Ik was een blanke immigrant en ik weet hoe pijnlijk het is om racisme te hebben ondervonden van andere blanke mensen, omdat ik Spaans ben. Ik woon in Noord-Europa, waar ik periodes van mijn leven heb doorgebracht, en ik ben allerlei mensen tegengekomen... Mensen die, vanwege hun etniciteit of afkomst, denken dat ze superieur zijn en je met minachting behandelen vanwege je afkomst", schrijft Daniel Fernandez.

'Wij veroordelen dit met klem'

"Wij veroordelen met klem de racistische en xenofobe opmerkingen die de afgelopen dagen zijn gericht aan de zwarte speelsters van het Spaanse dameshandbalteam. We willen dat zij weten (en dat iedereen het weet) dat we hen allemaal evenveel steunen. We steunen hen als teamgenoten, als atleten, als vechters; we steunen hen als vrouwen die de naam van Spanje op hun tenues dragen en vertegenwoordigen, omdat ze ons respect verdienen."

