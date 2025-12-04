Zweden ging met ambities voor de halve finale naar het WK handbal, maar moet nu al vrezen voor uitschakeling in de hoofdronde. Noorwegen overklaste het topland en bezorgde het buurland een 'Zweedse nachtmerrie'. Na afloop van het duel, dat in een Noorse zege van 39-26 eindigde, zijn de kritieken niet mals.

Dat Zweden 39 tegengoals om de oren kreeg, betekende een ontluistering bij de voormalig zilveren medaillewinnaar op het EK van 2010. Op dit WK is uitschakeling dichterbij dan doorgaan en zijn resultaten bij andere wedstrijden nodig om de kwartfinales überhaupt te kunnen halen. "Het deed bijna pijn om te zien", zei voormalig aanvoerder van de Noorse handbalploeg Stine Oftedal Dahmke bij TV3.

'Een van de ergste dingen die ik ooit heb gezien'

Viaplay-analist Ole Erevik schrok zich een hoedje van wat hij zag bij Zweden. Hij kan niet geloven dat de Zweedse bondscoach niet ingreep toen het na een half uur al 24-11 stond voor Noorwegen en de wedstrijd gespeeld was. "Een team met ambities voor de halve finales, een team met gevestigde internationale sterren op bijna elke positie, een coach die een van Europa's beste clubteams leidt, en dan dit waarmaakt... Iemand moet hier na afloop een serieus gesprek over voeren, want dit is een van de ergste dingen die ik ooit heb gezien."

'Dit is een Zweedse nachtmerrie'

De monsterscore werd na rust niet verder doorgezet door Noorwegen, waardoor Zweden er nog enigszins genadig vanaf kwam. "Het is een Zweeds team dat volledig uit de zaal is gespeeld en hoogstwaarschijnlijk is uitgeschakeld voor het WK", zei analist Bent Svele bij TV2. "Dit is een Zweedse nachtmerrie. Het zijn senioren tegen junioren, ik heb nog nooit zo'n klassenverschil gezien", vervolgt hij. Zelfs in Denemarken werd er geschokt gereageerd op de uitslag. "Het is ongelooflijk", zei Jakob Larsen.

'Maar hun instelling...'

Kenneth Gabrielsen vond het bij NRK Sport 'pijn om naar te kijken'. "Ze hebben op alle posities spelers van topklasse, maar hun instelling…"

