Het zag er even bijzonder slecht uit voor de Spaanse handbalsters. Na een fikse rel rond een aantal donkere speelsters, greep het team de laatste strohalm op het WK en zo blijft de droom in leven.

De Spaanse vrouwen zijn bezig met een vrij wisselvallig toernooi. In de voorronde werd gewonnen van Paraguay en Montenegro, maar verloren van de Faeröer Eilanden. Het eerste duel in de hoofdfase tegen Servië leverde een krappe 31-29 nederlaag op en dus moest er gewonnen worden van IJsland.

Racistische reacties

De Spanjaarden, die spelen in Dortmund, kregen op het WK te maken met een nare rel. Na de nederlaag tegen Servië kregen diverse donkere speelsters van de nationale ploeg racistische reacties over zich heen op sociale media.

Aanvalster Lysa Tchaptchet bracht de berichten naar buiten en kreeg daarna van alle kanten steun. Haar zusje Lyndie speelden vervolgens tegen IJsland een hoofdrol. Spanje stond bij rust met 14-13 voor, maar daarna leek het helemaal mis te gaan. IJsland kwam met 18-16 voor en maakte een prima indruk.

De opleving bleek echter van korte duur en Spanje won de wedstrijd met 30-23, mede dankzij zes goals van Lyndie Tchaptchet Defo. In de laatste wedstrijd van de hoofdfase zal nu met het ongeslagen Duitsland afgerekend moeten worden om zicht te houden op de kwartfinales.

'Laatste strohalm gegrepen'

“Die wedstrijd is een finale”, aldus Lyndie Tchaptchet over de wedstrijd met Duitsland, die ook in Dortmund wordt afgewerkt. “Zij spelen in eigen huis, maar als wij ons als team tonen, kunnen we een goede wedstrijd spelen.”

Bij Spaanse media is er vooral opluchting na de zwaarbevochten zege op IJsland. “Las Guerreras (de strijders, red.) leven nog!”, kopt sportkrant AS. “Ze hebben de laatste strohalm gegrepen.”

