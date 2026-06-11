Topvoetballers Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zitten sinds het einde van hun voetbalcarrière niet stil. De twee duiken regelmatig op in de media en dat is tijdens het WK voetbal niet anders. Een uitstapje van de recordinternational van Oranje leidt tot hilariteit.

Voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada slaat Sneijder de handen ineen met voetbalbond FIFA. Veel kan hij daar nog niet over zeggen. "Volgens mij doe ik de halve finale en finale met Zuid-Afrikaanse televisie", zegt hij in de podcast Wes & Raf voor Ziggo Sport. "Vond ik ook wel grappig om te doen."

"Heerlijke schnabbelaar is het geworden hè", reageert Van der Vaart. Die krijgt vervolgens de vraag wat zijn raarste schnabbel is geweest. "Ik ben wel een keer in Friesland ergens geweest bij een voetbalclub, met Kees Jansma. Allemaal in zo'n tent, maar best wel leuk. Dan krijg je er een paar centjes voor en dan doe je dat."

'Echt vreselijk'

Dan schiet hem nog een ander uitstapje te binnen. "Ik heb weleens een keer gehad, toen moest ik in Roermond handtekeningen uitdelen. Daar heb ik drie uur gestaan en daarna nog ergens anders drie uur gestaan. Ik heb vijf foto's gemaakt en dat was met personeel", lacht hij.

"Er kwam gewoon niemand. Dan stond je voor lul jongen", zegt Van der Vaart. "Echt vreselijk." Gelukkig was er meer enthousiasme bij de signeersessies van zijn eigen biografie. "Toen zei ik: 'Als dat weer gebeurt, ben ik meteen weg'. Maar toen was het heel druk, gelukkig."

WK voetbal

Het WK voetbal staat op het punt van beginnen. Het Nederlands elftal speelt zondag 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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