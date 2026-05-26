Het was even schrikken voor vader Rafael van der Vaart toen hij een berichtje kreeg van zijn zoon. Jong Ajax-middenvelder Damián liet weten dat hij bezig was het nachtleven van Amsterdam te verkennen met Wesley Sneijder. En dan kan het nog weleens uit de hand lopen, zo liet Rafael blijken.

Wesley Sneijder kreeg afgelopen week de lachers op de hand toen hij vertelde samen met zoon Jessey én met Damián van der Vaart in de Amsterdamse kroeg Bastille te zijn geëindigd. Dat vond vader Rafael dan wel weer spannend, zo vertelde hij in hun gezamenlijke podcast Wes & Raf. "Goh, daar gaat je carrière dacht ik", liet hij toen lachend optekenen. Zoon Damián blijkt echter niet in alles heel erg op zijn vader te lijken.

'Meestal ga ik naar huis'

De 19-jarige Damián blikte bij Ziggo Sport lachend terug op het opmerkelijke avontuur met Sneijder. "Het was een leuk verhaal. Eigenlijk ben ik daar helemaal niet van. Ik ga meestal gewoon lekker naar huis", stelde de speler van Jong Ajax, die voor de verandering eens mee was in het Amsterdamse nachtleven.

"Het seizoen was voorbij en Wesley en Jessey zeiden: wil je ook gezellig mee?", aldus Van der Vaart met een glimlach. Jessey Sneijder voetbalt bij Jong FC Utrecht. "Het was ook met de rest van hun familie, dus ik vond het wel leuk om een keertje mee te gaan. Maar eigenlijk houd ik daar dus niet van (van uitgaan, red.)."

'Water en cola'

Op de vraag of Damián dan wel wist hoe hij zich moest gedragen tijdens het uitgaan, antwoordt hij: "Ik stond gewoon een beetje met Jessey te praten en voor de rest niet zo veel, moet ik eerlijk zeggen." De middenvelder lijkt over een betere discipline te beschikken dan zijn vader, die niet vies was van een drankje of een vette hap tijdens zijn carrière. "Ik drink totaal niet dus alleen een water en een cola", besluit hij lachend.

In navolging van hun illustere vaders timmeren ook Damián van der Vaart en Jessey Sneijder behoorlijk aan de weg als profvoetballer. Beide beleefden ze dit jaar hun doorbraak als professioneel voetballer in de Keuken Kampioen Divisie. Van der Vaart deed dat namens Jong Ajax, terwijl de jonge Sneijder speelt bij Jong FC Utrecht.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover