Recordstraf na zware overtreding: speler wordt voor twee jaar (!) geschorst, maar daar is veel discussie over

Een opzienbarende straf in de handbalwereld. De sport werd opgeschrikt door een zware blessure in de Oostenrijkse handbalcompetitie. De dader heeft nu een gigantische schorsing van twee jaar aan zijn broek, maar nu de beelden openbaar zijn is er veel discussie over het besluit.

Het ging mis tijdens een duel in de kwartfinale tussen twee Oostenrijkse teams: Bregenz Handball en Alpla HC Hard. In de 42ste minuut vond er een tamelijk gruwelijk incident plaats: Markus Mahr van Bregenz kreeg van zijn tegenstander Ivan Horvat een flinke tik in het gezicht. De paniek was meteen groot.

Open neusbeenbreuk

Het bloed spoot namelijk uit de neus van Mahr, die een open neusbeenbreuk had. Horvat werd meteen weggestuurd en bij Bregenz eisten ze een lange schorsing van de ervaren handballer. Die is er nu ook gekomen.

26 maanden schorsing

Horvat is maar liefst 26 maanden geschorst. Meer dan twee jaar mag hij geen wedstrijden spelen. Nog nooit werd een speler in Oostenrijk zo lang geschorst. Uiteraard kan hij beroep aantekenen tegen het vonnis, maar tot die tijd mag hij sowieso niet meedoen aan alle competitiewedstrijden. Horvat betuigde na zijn actie spijt, maar als er beelden worden gedeeld van het incident vinden veel mensen de straf te zwaar. Als die blijft staan, mag Horvat tot en met de zomer van 2027 niet in actie komen.

'Dit is belachelijk'

ORF Sport, een Oostenrijkse sportmedium, plaatste de beelden op Instagram en dat leverde honderden reacties op. Daarbij ook veel mensen die de straf van 26 maanden buitenproportioneel vinden. "Dit is belachelijk. Als ze zo gestraf zouden worden in het voetbal, zouden er geen voetballers meer over zijn."

Die mening wordt massaal onderschreven. "Men kan ook overdrijven", zo valt er te lezen. "Het is een heel harde overtreding maar 26 maanden is denk ik overdreven. Ik had iets heel wreeds verwacht, maar dit is geen 26 maanden waard."