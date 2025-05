Woede na gruwelijke blessure in handbal: ziedende tegenstander beschuldigt dader van opzet

Een afgrijselijke blessure heeft de sportwereld opgeschrikt. Tijdens een belangrijke handbalwedstrijd ging het voor een speler vreselijk mis na een klap in het gezicht. Er waren echter niet alleen grote zorgen, maar ook veel boosheid.

Wat gebeurde er precies? Tijdens het kwartfinaleduel tussen de twee Oostenrijkse teams Bregenz Handball en Alpla HC Hard ging het in de 42ste minuut helemaal mis. Hards-verdediger Ivan Horvat raakte zijn tegenstander Markus Mahr vol in het gezicht en dat had grote gevolgen.

Hij liep namelijk een open neusbreenbreuk op en zat volledig onder het bloed. De scheidsrechter grepen meteen in met het wegsturen van de ervaren Horvat, die ook voor een wedstrijd geschorst is. Nadat de beelden van de blessure rondgingen, werd Hovrat meteen beschuldigd van opzet.

Nederlandse tophandbalster kondigt pensioen aan: 'Had dit nooit gedacht' Handbalster Laura van der Heijden heeft bekendgemaakt dat ze binnenkort stopt met topsport. Via Instagram laat de 34-jarige Amersfoortse weten dat ze over een maand met handbal zal stoppen.

Daar hintte het de coach van het slachtoffer ook op. "Ik heb nog nooit zoiets oneerlijks gezien", verklaarde coach Marko Tanaskovic tegenover ORF. De algemeen directeur van Bregenz vindt het onbegrijpelijk dat de verhuisde Hovrat maar één duel niet mag meedoen. "Dit was niet de eerste gevaarlijke actie van deze speler tegen ons. In de eerste kwartfinale kon Markus ternauwernood een aanval ontwijken."

Horvat blesseerde in het verleden ook al eens een andere speler op soortgelijke wijze. Volgens het boze Brengenz is dat een teken aan de wand. "Onze mening is duidelijk: zoiets mag nooit meer gebeuren."

Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere periode voor dochter (7) De kinderen in Nederland hoeven ondanks het einde van de meivakantie toch nog niet naar school door Bevrijdingsdag, maar in andere landen is dat net even anders. Daar weet Jesslynn, de dochter van tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart alles van.

Tot overmaat van ramp werd het duel ook nog in de laatste seconde met 30-29 verloren, waardoor het team uitgeschakeld is in de Oostenrijkse competitie. Mahr werd vlak na het incident geopereerd.