Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere periode voor dochter (7)

De kinderen in Nederland hoeven ondanks het einde van de meivakantie toch nog niet naar school door Bevrijdingsdag, maar in andere landen is dat net even anders. Daar weet Jesslynn, de dochter van tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart alles van.

Op de meeste Nederlandse scholen duurde de meivakantie tot en met zondag 4 mei, maar doordat het maandag Bevrijdingsdag is, hebben de kinderen geluk en krijgen ze dus een extra dagje vrij. Dat geldt niet voor alle Nederlandse kinderen, want zij die in het buitenland naar school gaan, hebben dus pech.

De dochter van Polman en Van der Vaart is er daar één van. De handbalster deelt maandagochtend een foto met Jesslynn met een vervelende boodschap. "Weer terug naar school", valt er te lezen. Polman sluit af met een feestvierende emoji. Het is onduidelijk of ze daarmee bedoelt dat het wel fijn vindt dat haar dochter weer naar school moet of dat de emoji een cynische betekenis heeft.

Polman in Roemenië

De 7-jarige Jesslynn gaat in Boekarest naar school en dat heeft alles te maken met de carrière van haar moeder. Polman speelt sinds het najaar van 2022 voor Rapid Bucuresti, dat niet geheel verrassend in de Roemeense hoofdstad speelt.

De handbalster woont in Boekarest niet alleen met haar dochter, maar ook met vriend Rafael van der Vaart. Polman en en de oud-international zijn sinds 2016 samen en kregen dus al snel een kindje. Hij reist echter regelmatig op en neer tussen Roemenië en Nederland voor zijn werk bij de NOS en Ziggo Sport als analist tijdens voetbalwedstrijden.

Cruciale week

Voor Polman staat er later deze week overigens een heel belangrijk duel op het programma. Met haar handbalteam speelt ze zaterdag in de halve finales van het bekertoernooi tegen Gloria Bistrita, waar landgenote Larissa Nüsser onder contract staat.

Het is voor Polman en Rapid de laatste kans om nog een prijs over te houden aan dit seizoen. In de competitie staat de ploeg vijfde en in de Champions League sneuvelde het in de tussenronde tegen stadgenoot CSM.