Estavana Polman heeft zich met 'een heel goed gevoel' weer gemeld bij het Nederlandse handbalteam. De komende week wordt er geoefend tegen Duitsland, maar daarna volgt al snel het WK handbal in eigen land. De druk wordt daardoor langzaamaan opgevoerd, ook bij de 33-jarige routinier van Nederland.

Polman kampte de afgelopen jaren met vervelende blessures, maar nu 'voelt ze zich fit'. Dat zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Ik voel me goed, zit lekker in m'n vel. Thuis is ook alles goed dus ik ben met een heel goed gevoel naar Nederland gekomen. Voor eigen publiek spelen is altijd leuk. We gaan tegen Duitsland de puntjes op de i zetten en dan komt het WK wel in de buurt", weet ze. Van 26 november tot en met 14 december is het WK handbal in Nederland én Duitsland.

'Een droom die uitkomt'

In 2019 werden de Nederlandse vrouwen verrassend en sensationeel wereldkampioen. De verwachtingen schoten daarna de lucht in, maar een medaille werd er daarna niet meer gewonnen. Is de druk nu in eigen land weer groot? "Natuurlijk is de druk groot in eigen land, maar dat is alleen maar vet", reageert Polman enthousiast. "Voor je eigen fans spelen, die allemaal voor ons komen kijken. Dat is toch te gek? Dat is een droom die uitkomt, de kers op de taart."

'Nog niet over nagedacht'

Is het voor Polman extra speciaal omdat het wellicht haar laatste grote eindtoernooi is met Nederland? "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik voel me goed nu en heb geen blessures. Ik wil lekker handballen en hoop dat het lekker blijft gaan de komende tijd." Het WK in eigen land spelen is 1, maar 'm ook winnen is volgens Polman een heel ander verhaal. "We moeten wel realistisch blijven, het wordt zwaar. Er zijn veel landen die heel erg goed zijn. Maar het WK winnen moet wel de insteek zijn. We voelen ons goed als team, dat is het belangrijkste."

Loting WK handbal

De Nederlandse handbalsters zijn in de poulefase gekoppeld aan Argentinië, Oostenrijk en Egypte. Oranje speelt alle duels in Ahoy Rotterdam. De eerste drie landen gaan door naar de hoofdfase van het WK en de nummers laatst spelen tegen elkaar in een losse competitie. Wat vindt Polman van de loting? "Ik vind het niet heel slecht, maar het maakt me eigenlijk niet uit. Op een WK moet je van iedereen kunnen winnen. Laten we beginnen met de poule en dan stapje voor stapje verder. Dan zien we het wel."