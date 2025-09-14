Tophandbalster Estavana Polman zal haar eerste seizoenszege met CS Rapid București in Nederland vieren. De vrouw van Rafael van der Vaart vloog zondagochtend vanuit Roemenië naar Nederland, waar haar een oefeninterland te wachten staat tegen Duitsland met de nationale ploeg.

Polman kon zaterdag eindelijk opgelucht ademhalen samen met haar ploeggenoten van Rapid. De ploeg uit Boekarest boekte de eerste overwinning van het seizoen en steeg daardoor twee plaatsen in de Roemeense handbalcompetitie.

Nét boven de gevarenzone

Polman en haar collega's wonnen in eigen huis met 35-31 van Ramnicu Valcea. Een grote opluchting voor de ploeg uit Boekarest, dat de vorige twee competitiewedstrijden verloor en daardoor maar net boven de gevarenzone in de competitie verkeerde in de competitie.

De Nederlandse handbalster kan dan ook met een gerust hart haar trainingen bij TeamNL hervatten. De Nederlandse handbalsters spelen eind dit jaar het WK handbal in eigen land. Op 19 september staat er alvast een oefenduel in Eindhoven op het programma. Dan nemen de Oranje-handbalsters het op tegen buurland Duitsland, de medeorganisator van het WK.

WK in Nederland en Duitsland

Het WK handbal voor vrouwen zal van 26 november tot en met 14 december plaatsvinden in Nederland en Duitsland. In Rotterdam, Den Bosch, Dortmund, Stuttgart en Trier zullen verschillende toplanden met elkaar uitmaken wie de beste van de wereld is.

Nederland is ingedeeld in groep E. De andere tegenstanders in deze groep zijn Oostenrijk, Argentinië en Egypte. De eerste wedstrijd van TeamNL zal gespeeld worden in Rotterdam. Daar vinden ook de kwartfinales, halve finales en finale plaats. De selectie namens Nederland is nog niet bekend.

Warme herinnering

De Nederlandse handbalsters bewaren warme herinneringen aan het WK handbal. In 2019 kroonden zij zich namelijk voor het eerst in de geschiedenis tot wereldkampioen tijdens het WK in Japan. Spanje werd in de slotfase van een bloedstollende finale verslagen met 30-29, terwijl Nederland in het bij de start van de finale al vrij snel tegen een achterstand aankeek.

De oefenwedstrijd tegen Duitsland op 19 september is om 19:30 uur live te zien bij Ziggo Sport.