Tophandbalster Estavana Polman viert dinsdag haar verjaardag en dat betekent dat het ook voor haar geliefde Rafael van der Vaart een feestelijke dag is. Hij staat dan ook stil bij het speciale moment.

Polman mag dinsdag 33 kaarsjes uitblazen en daar besteedt oud-profvoetballer Van der Vaart vanzelfsprekend ook aandacht aan. De 109-voudig international plaatste op zijn Instagram een foto met de tophandbalster waarbij hij haar een flinke zoen op de wang geeft. "Gefeliciteerd lieverd", schrijft hij erbij.

De twee vierden afgelopen weekend alvast een feestje voor de aanstaande verjaardag. Met vrienden en familie doken ze op in een Spaans restaurant in Boekarest. Daar was ook hun dochter Jesslynn van de partij en dat gold ook voor Dario, de tweelingbroer van Polman. Hij is dinsdag dus ook jarig.

Relatie Polman en Van der Vaart

Voor Polman en Van der Vaart zit er overigens een bijzonder jubileum aan te komen, want het koppel is inmiddels al meer dan negen jaar bij elkaar. Samen werden ze in 2017 de trotste ouders van dochter Jesslynn. Zij is inmiddels dus ook al acht jaar oud.

Van der Vaart heeft uit zijn eerdere relatie met model Sylvie Meis ook al een zoon. Damián is inmiddels 19 jaar oud en hard op weg om in de voetsporen van zijn ouders te treden. Van der Vaart junior maakte tijdens de voorbereiding zelfs zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Ajax tijdens een oefenwedstrijd. Het komende seizoen speelt hij vermoedelijk meestal bij Jong Ajax.

Belangrijk jaar voor Polman

Waar de oud-voetballer van onder meer Ajax, HSV, Real Madrid en Tottenham Hotspur in 2018 een punt achter zijn loopbaan zette, is Polman nog altijd actief als topsporter. Ze bereidt zich momenteel voor op het nieuwe handbalseizoen in Roemenië. Polman komt eind augustus voor het eerst in actie met haar ploeg Rapid Bucuresti.

Voor Polman breekt er een belangrijk seizoen aan. Ze wil niet alleen met haar team revanche nemen voor een wat mager jaar, maar van 26 november tot en met 14 december wordt het WK gehouden in Nederland en Duitsland. Oranje speelt de drie groepsduels voor eigen publiek in Rotterdam. In die stad worden ook de kwartfinales, halve finales en finale gehouden.