Niet alleen de Nederlandse handbalsters en de fans maken indruk op het WK. Dat deed ook koning Willem-Alexander. Die was aanwezig bij de schitterende kwartfinale tegen Hongarije (28-23 winst). Na afloop volgden mooie woorden, high fives en één knuffel. Die gaf topspeelster Estavana Polman aan de koning: "Gewoon vol erin."

Polman vertelt hoe het was om voor de koning te spelen. "Het was wel héél gaaf dat hij er was. Dat is toch wel iets heel speciaals, iets heel bijzonders. Als je naar de tribune kijkt en je ziet hem daar zitten… dat is toch wel heel gaaf!", benadrukt Polman.

Op beelden was te zien hoe Polman de koning 'een dikke knuffel' gaf en dochtertje Jesslynn kreeg een high five. Er volgde een groepsfoto en een speech voor het team van Willem-Alexander.

'Het was een hele warme, dikke knuffel'

"Ik dacht: zo vaak heb je die kans niet, dus dan maar vol erin. Het was een hele warme, dikke knuffel", doet Polman uit de doeken op Radio 538. Ze vroeg ook gelijk of hij er zondag bij de finale ook is. "Zijn antwoord was ja, dus ik ben benieuwd."

Zinderende ontknoping op WK handbal

Nederland speelt vrijdagavond in de halve finale van het WK tegen Noorwegen, de regerend olympisch- en Europees kampioen. "We hopen het dat we ze zo moeilijk kunnen maken. We gaan er vol voor. Alleen we zijn ook heel realistisch: het wordt heel lastig. Zij spelen al zó lang samen. Het is een heel fysiek, technisch team. Ze hebben eigenlijk alles."

Dat heeft Oranje in de ogen van Polman ook. Maar Nederland heeft een voordeeltje in haar ogen: "Wij hebben de fans achter ons. Dus we gaan er een hele mooie wedstrijd van maken."

Laatste kunstje met Oranje

"Zoiets heb ik niet vaak meegemaakt", vertelt Polman over de sfeer. De 33-jarige handbalster is bezig aan haar laatste eindronde met Oranje. "Ik merk dat ik er meer van geniet en meer bewust van ben dat ik dit toernooi speel. Het is erg speciaal."

