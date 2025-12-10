De Nederlandse handbalsters kregen woensdag in de kwartfinale van het WK hoog bezoek. Oranje speelde in Rotterdam tegen Hongarije om een plek in de halve finales en werd daarbij gesteund door niemand minder dan koning Willem-Alexander. Dat gaf de speelsters vleugels, want ze wonnen en dat werd na afloop ook gevierd met de koning.

Het WK handbal is tot nu toe een groot succes voor Oranje, dat alle wedstrijden in het eindtoernooi won. Het duel tegen Hongarije in de kwartfinale was extra speciaal. Koning Willem-Alexander zat namelijk op de tribune. Hij arriveerde woensdagavond in Ahoy en werd daar begeleid door oud-topkeepster Tess Lieder-Wester.

Met de steun van de koning haalde Nederland voor het eerst sinds 2019 weer eens de halve finales van een groot toernooi door Hongarije te verslaan. De speelsters vierden groot feest na afloop en werden vervolgens naar een ruimte gestuurd waar Willem-Alexander klaar stond om ze te feliciteren.

De koning bewoog zelfs even met zijn heupen met op de muziek en gaf onder meer Estavana Polman een knuffel. Hij had ook oog voor haar dochter Jesslynn, want zij kreeg een dubbele high five van hem, waarna hij ook de rest van de speelsters en het staf feliciteerde. De koning sprak het team daarna ook nog toe en ging met ze op de foto.

Ongeslagen Oranje

Nederland is bezig aan een geweldig WK. Het won alle zes de wedstrijden in de groepsrondes en zorgde daarin ook voor een stunt door regerend wereldkampioen Frankrijk af te troeven in de strijd om de eerste plek in de poule. Oranje rekende woensdag dus ook af met Hongarije en mag daardoor nog altijd dromen van wereldtitel in eigen land.

De ploeg van bondscoach Henrik Signell wacht wel een loodzware halve finale. Oranje speelt in de vrijdag tegen Noorwegen. De Noorse vrouwen zijn geweldig op dreef dit WK en worden gezien als de topfavoriet.

Estavana Polman en Lois Abbingh

De koning was door de zege geen getuige van de allerlaatste interland van sterkhouders Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij nemen allebei na dit toernooi afscheid als international en bij een nederlaag tegen Hongarije hadden zij direct hun laatste duel voor Oranje gespeeld. De twee speelsters spelen nu nog zeker twee wedstrijden. De halve finale tegen Noorwegen bepaalt of ze zondag afscheid nemen in de grote of de kleine finale. Polman en Abbingh werden in 2019 wereldkampioen met Oranje.

Olympische Spelen

De koning bracht vorig jaar ook al een bezoekje aan een wedstrijd van de Nederlandse handbalsters. Samen met koningin Máxima en prinsessen Amalia en Alexia zat hij toen op de tribune bij de groepswedstrijd tegen Spanje. De koning lijkt overigens geluk te brengen voor de handbalsters, want dat duel won Oranje ook al.

