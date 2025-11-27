De Nederlandse handbalsters hopen de komende weken bij het WK in eigen land voor de tweede keer de wereldtitel te pakken. Oranje begint vrijdag in Rotterdam met een wedstrijd tegen Argentinië. Lees hier waar je die clash en alle andere wedstrijden van het WK handbal kunt kijken.

Het WK wordt sowieso heel bijzonder, want boegbeelden Estavana Polman en Lois Abbingh nemen na het toernooi afscheid als international. Zij zijn al jarenlang de sterkhouders van Oranje en waren erg belangrijk toen Nederland in 2019 de enige wereldtitel pakte. Abbingh scoorde toen in de allerlaatste seconde van de finale de winnende goal.

Rotterdam is de plek waar het de komende weken moet gaan gebeuren voor Nederland. Oranje werkt namelijk alle duels in Ahoy af. Dat is overigens niet de enige speellocatie van het WK, want er worden ook wedstrijden in Den Bosch en in drie Duitse steden gespeeld. Naast de duels van Oranje zijn ook de halve finales en finale in Rotterdam.

Nederland is in de groepsfase ingedeeld bij Argentinië, Egypte en Oostenrijk. Als Oranje bij de eerste drie eindigt dan gaat het naar de tweede groepsfase. Dan komt het in een poule van zes landen en daar is een plaats bij de eerste twee nodig om door te dringen tot de kwartfinales. Daar begint de knock-outfase.

Live Nederlandse handbalsters op WK

Alle wedstrijden van het WK zijn live te zien op streamingsdienst Viaplay. Daar heb je normaal gesproken een abonnement voor nodig, maar de wedstrijden van Nederland zijn wel gratis te bekijken. Die worden namelijk uitgezonden op het gratis TV-kanaal Viaplay TV. Die zender is te vinden op kanaal 51 bij KPN, op kanaal 13 bij Ziggo en Odido en op DELTA op kanaal 22.

Dat betekent dat de openingswedstrijd tegen Argentinië vrijdag vanaf 20.30 uur live te zien is op die zender. Dat is ook het geval bij de duels tegen Egypte op zondag 30 november en die tegen Oostenrijk op dinsdag 2 december.

Bekende analisten

De uitzendingen worden gepresenteerd door Anne-Greet Haars en zij heeft tijdens de eerste duels Danick Snelder als analist naast zich. Snelders speelde in totaal 207 wedstrijden voor het Nederlands team en had in 2019 een aandeel in het behalen van de wereldtitel in Japan. Vanaf de volgende ronde zal Yvette Broch optreden als analist. Zij kwam 118 keer uit voor de nationale ploeg en werd in 2023 nog last-minute toegevoegd aan de WK-selectie van dat jaar. Het commentaar bij de wedstrijden wordt verzorgd door Stijn Steenhuis en Raymond Koning.

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.



Bekijk hieronder de aflevering met Abbingh:

