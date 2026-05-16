Handbalicoon Estavana Polman (33) heeft zaterdag de voorlaatste wedstrijd in haar imposante carrière gespeeld. De wereldkampioene van 2019 ging met haar Roemeense club Rapid București onderuit tegen CSM Targu Jiu met 39-31.

Het is geen groots seizoen voor Rapid, dat met nog één speelronde te gaan plek zeven (van de twaalf) bezet in de Roemeense competitie, oftewel Liga Florilor Mol Feminin. Stijgen is niet meer mogelijk, want het gat naar nummer zes is te groot. Wel kan de club nog worden ingehaald door de huidige nummer acht, CS Minaur.

Afscheid van Polman

Voor de fans van de club is de zoveelste nederlaag al geen verrassing meer. In een reactie op Facebook laat een supporter dit berict achter: "Met een gehavende selectie en na een zwaar seizoen doet dit resultaat er bijna niet meer toe, ook al is dat voor sommigen misschien wel zo. We moeten de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tevens Polmans laatste optreden in een Rapid-shirt en de laatste wedstrijd van haar carrière, met een overwinning afsluiten."

Corruptie

Dat was nog een begripvolle en milde reactie, maar het wemelt ook van de boze commentaren en verwijten. Zo schrijft iemand: "Alles komt van het management, van degenen die dikke commissies opstrijken van transfers en spelerscontracten! Geen straf, geen verantwoordelijkheid, geen betrokkenheid of aansprakelijkheid. Wij zijn de "baantjeszuigers", zij zijn de "rijken van morgen"! Het is een "mislukte" afdeling! Iedereen die het huidige management van de afdeling nog steunt, is corrupt of een CSM-aanhanger!"

Ook gaat het diverse keren over Polman, die een waardiger afscheid had verdiend, dan dit seizoen vol nederlagen. "Ik denk dat Estevana Polman zo'n vernedering bij Târgu Jiu niet heeft verdiend. Mijn mening", laat iemand achter.

Rafael van der Vaart

Polman nam na het WK in Rotterdam al afscheid van Oranje. Het laatste duel speelt ze eind deze maand in eigen huis tegen Baia Mare, op 22 mei. Ze zal na het einde van haar carrière weer met haar gezin terugverhuizen naar Nederland, naar het Gelderse Huijssen. Momenteel woont ze met haar vriend Rafael van der Vaart en hun dochter Jesslynn in Roemenië. De oud-topvoetballer heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis. Damián woont in Nederland en speelt bij Jong Ajax.

Polman speelde vanaf haar Oranje-debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

