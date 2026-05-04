Rafael van der Vaart schuift regelmatig aan in Studio Voetbal, maar als hij er niet is dan spreekt hij een videoboodschap in waarin hij een stelling voorlegt aan de gasten. Dat was ook zondag het geval en aangezien bondscoach Koeman aan tafel zat, kon Van der Vaart natuurlijk enkel iets over het Nederlands elftal bedenken. Zijn vriendin Estavana Polman bleek het daar echter niet mee eens.

De 109-voudig international van Oranje nam de video op straat op en hij kan nog wel wat aan de kwaliteit van zijn camera doen, maar gelukkig was het geluid duidelijk genoeg om te horen wat hij deze keer als stelling had gekozen. "De stelling is dat Koeman het elftal om Malen heen moet bouwen", zegt Van der Vaart. "Hij is op dit moment de man in vorm en eindelijk laat hij zien wat zijn potentie is. Niet één keer, maar iedere week."

Polman spreekt Van der Vaart tegen

Net als hij de video wil afsluiten grijpt zijn vriendin Polman, die naast hem staat, plotseling in. "Nou, daar ben ik het niet mee eens!", roept de tophandbalster lachend. Van der Vaart is dat wel gewend: "Ze is het nooit met me eens dus wat dat betreft niks nieuws."

In de studio klinkt er gelach na het filmpje van Van der Vaart en dan krijgt Koeman natuurlijk de vraag of hij het eens is met de oud-voetballer of met zijn vriendin. "Met Estavana", is zijn duidelijk antwoord. "Ze heeft verstand van sport."

'Dat is een mogelijkheid'

Koeman gaat vervolgens wel nog serieus in op de stelling, want volgens hem past hij zijn elftal al gedeeltelijk aan Malen aan: "Als hij rechtsbuiten speelde, was dat altijd in een vrije rol. Dat werkte prima met Denzel Dumfries als back. Malen heeft de vrijheid om naar binnen te komen en diepte te zoeken. Dat pas je al gedeeltelijk aan, omdat hij geen echte rechtsbuiten is."

Memphis Depay is onder Koeman meestal de centrumspits, maar hij is momenteel nog geblesseerd. De bondscoach houdt dan ook nog de optie open om Malen eventueel op die plek te gebruiken tijdens het WK voetbal: "Het zou een mogelijkheid zijn. Dat zijn vragen die ik pas kan beantwoorden als ik weet wie er wel en wie er niet fit is."