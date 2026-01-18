Nederland kon zich in de EK-opener lange tijd knap meten met gastland Zweden, maar moest uiteindelijk buigen in Malmö (36-31). Na afloop ging het echter opvallend genoeg niet alleen over de nederlaag van Oranje, maar vooral over de woede bij de Zweedse handballers, die fel uithaalden naar de arbitrage.

In de Malmö Arena ontstond vanaf het begin een intens duel. Oranje speelde met lef en tempo en hield in de eerste helft lange tijd gelijke tred met de vijfvoudig Europees kampioen. Dankzij verzorgd aanvalsspel en veel beweging zonder bal bleef Nederland in het spoor van Zweden, dat gesteund werd door het thuispubliek.

Naarmate de wedstrijd vorderde, wist Zweden het initiatief steeds vaker naar zich toe te trekken. Oranje bleef strijden en probeerde het verschil beperkt te houden, maar moest steeds vaker achteruit. Richting de slotfase van de eerste helft en na rust liep het verschil geleidelijk op, zonder dat Nederland de wedstrijd volledig uit handen gaf.

'Dit is een schande'

Na afloop ging het bij de Zweedse ploeg uitgebreid over een incident in de tweede helft. Verdediger Max Darj kreeg een rode kaart, terwijl duidelijk niet hij, maar een ploeggenoot de overtreding beging. Het zorgde voor grote verbazing op de Zweedse bank. Handbalexpert Martin Frändesjö reageerde bij Viaplay fel op de beslissing van de arbitrage: "Dit is een schande. Het is ongelooflijk dat dit op dit niveau gebeurt."

Ook bondscoach Staffan Olsson, die met Oranje tegen zijn geboorteland speelde, reageerde cynisch op het moment. "Ik denk dat iedereen het gezien heeft, behalve die twee", zei Olsson tegenover het Zweedse Sportbladet, doelend op de scheidsrechters. Darj zelf hield zich na afloop op de vlakte. "Als de scheidsrechter zo oordeelt, dan is dat zo", reageerde hij diplomatiek. "Zo gaat dat soms."

Rode kaart sterspeler Oranje

Sportief gezien kwam de Zweedse overwinning niet meer in gevaar. In de tweede helft hield de thuisploeg de controle en wist het de voorsprong verder uit te bouwen. Nederland bleef strijden, maar kwam na rust zelden dichterbij dan vijf doelpunten verschil, waardoor de marge op het scorebord standhield tot het eindsignaal.

Voor Oranje lag een belangrijk kantelpunt eerder in de wedstrijd. Richting de rust kreeg sterspeler Luc Steins een rode kaart na gevaarlijk spel. De spelmaker van Paris Saint-Germain Handball moest de rest van het duel toekijken, wat direct zijn weerslag had op het aanvalsspel van Nederland. Steins baalde na afloop van zijn rol. "Ik geef ze de kans om een rode kaart te trekken. Dat mag niet gebeuren", zei hij. "Je voelt je machteloos, omdat je de jongens graag wil helpen."

Zonder Steins ontbrak het Oranje aan sturing en creativiteit, waardoor Zweden meer grip kreeg op de wedstrijd. Het moment viel samen met de fase waarin de Scandinaviërs definitief afstand namen en de basis legden voor de uiteindelijke overwinning.

EK handbal

Het EK handbal wordt gehouden van 15 januari tot 1 februari in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Oranje speelde in Malmö de eerste wedstrijd tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden. Nederland zit in Groep E met verder Kroatië en Georgië. De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de volgende ronde