De Oranje-handballers speelden zaterdagavond een pikante eerste wedstrijd op het EK. Nederland nam het op tegen thuisland Zweden in Malmö. In de eerste helft werd er al een rode kaart uitgedeeld aan sterspeler Luc Steins.

Nederland is het toernooi meteen begonnen met een pikante ontmoeting. Dat heeft te maken met de bondscoach van Oranje: Staffan Olsson. Hij was in zijn spelerscarrière topscorer voor het nationale elftal van Zweden.

Het belanden duel werd dan ook intens beleefd en in de eerste helft werden er al de nodige overtredingen gemaakt. Er werd zelfs een rode kaart uitgedeeld aan Luc Steins vanwege gevaarlijk spel. Voor dat moment gingen de twee ploegen gelijk op, maar vlak voor rust liep Zweden uit naar 16-12.

Die achterstand kwam Oranje in de tweede helft niet meer te boven. Het werd uiteindelijk 36-31 voor Zweden.

Cruciaal toernooi

Steins zei voorafgaand aan het EK nog dat hij zich geen slecht toernooi kan permitteren. Als hij zijn olympische droom wil verwezenlijken, zijn overwinningen noodzakelijk op de Europese eindronde. De mannen deden nog nooit mee aan de Spelen.

"Als we de poule niet doorkomen, is het snel klaar voor ons en dan wordt de kwalificatie voor het WK van 2027 een stuk lastiger. En als we niet op het WK staan, kunnen we ons ook niet plaatsen voor de Spelen van 2028", zei de speler van de Franse topclub Paris Saint-Germain, die al jaren de grote spelmaker is van het Nederlands mannenteam.

'Mes op de keel'

De 29-jarige Zweed Felix Claar verwachtte dan ook een moeilijke wedstrijd tegen Nederland. "Het is meteen met het mes op de keel in de eerste wedstrijd, en dat zet de toon voor de rest van het toernooi", zei de speler voorafgaand aan het duel tegen Dagens Nyheter. "Het is moeilijk te zeggen hoe we zullen presteren, maar als we onze kwaliteiten laten zien kan het goed uitpakken, zeker gezien het thuisvoordeel."

EK handbal

Het EK handbal wordt gehouden van 15 januari tot 1 februari in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Oranje speelt in Malmö tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden. Nederland zit in Groep E met verder Kroatië en Georgië. De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de volgende ronde