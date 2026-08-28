De Nederlandse hockeyers zijn in de halve finale op het WK tegen een dramatische nederlaag aangelopen. Lang had Oranje de bovenhand tegen het Spanje van oud-bondscoach Max Caldas. Maar nadat Duco Telgenkamp vanwege zwaar wangedrag een tijdstraf kreeg, gaf Nederland het helemaal weg.

Na het volkslied, dat gezongen werd door Samantha Steenwijk, begon het duel in het Wagener Stadion in Amstelveen in de stromende regen. Gelijk werd duidelijk dat Spanje een behoorlijke kluif zou worden. Beide ploegen hadden voor rust kansen over en weer, al was het Oranje dat de beste mogelijkheden kreeg. Pas in het tweede kwart werd de Spaanse ban dan eindelijk doorbroken. Het was Koen Bijen die met een slimme bal de Spaanse keeper wist te verschalken.

Na rust bleven de teams aan elkaar gewaagd, maar oogde Spanje steeds sterker. Dat leidde uiteindelijk verrassend tot de gelijkmaker. José Basterra tipte de bal langs keeper Derk Meijer. Toch leek er nog altijd niet veel aan de hand voor de Nederlandse formatie van bondscoach Jeroen Delmee. Maar alles veranderde pakweg 11 minuten voor het einde van het vierde kwart.

Stoppen slaan door bij Telgenkamp

Aanvaller Duco Telgenkamp, die dit toernooi al behoorlijk op dreef was, kreeg een goede kans, maar die ging er net niet in. Dat zette een Spaanse verdediger ertoe aan om dat keihard in zijn gezicht te vieren. Dat pikte Telgenkamp niet waarna hij de Spanjaard met een harde beuk naar de grond werkte. De scheidsrechter was bikkelhard voor de jonge spits: een gele kaart en tien minuten tijdstraf. Nederland moest dus met zijn tienen nagenoeg de hele wedstrijd uitspelen.

En daar maakte Spanje gretig gebruik van. Nog geen minuut later kwam Spanje al op voorsprong, via opnieuw Basterra. Twee minuten daarna kregen de Spanjaarden ook de eerste strafcorner van de wedstrijd. Hoe ongelukkig dan ook voor Oranje, maar ook die vloog erin. Terwijl de minuten wegtikten leek het behalen van de finale steeds lastiger.

Dramatisch einde

Het werd nog erger voor Oranje toen ook verdediger Justen Blok zich nogal lomp opstelde. Ook hij kegelde een Spanjaard omver, al deed hij dat in zijn eigen cirkel. Dat leidde tot een strafbal en de 4-1 van Nederland. In de tijd dat Telgenkamp dus op het strafbankje zat, sloeg Spanje drie keer toe. De camera's focusten zich op de aanvaller, die besefte wat hij had veroorzaakt.

Strafcornerspecialist Jip Janssen bracht de spanning met een sleeppush nog enigszins terug en daarna werd het ook nog 4-3. Toch kwam Oranje dus nipt tekort, vooral door de onnodige gele kaart.

Een dramatisch resultaat dus voor Nederland dat als favoriet aan het toernooi begon. Daarentegen is het wel een behoorlijke opsteker voor oud-bondscoach Max Caldas. Hij vertrok in 2021 na jaren in Nederland naar Spanje en werd opgevolgd door Jeroen Delmee.