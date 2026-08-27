De Oranje-hockeysters plaatsten zich na een bloedstollende halve finale voor de eindstrijd op het WK hockey, maar de afgekeurde goal van België houdt de gemoederen nog altijd bezig. De late gelijkmaker werd afgekeurd na ingrijpen van de videoscheidsrechter en dat leidde tot veel kritiek. Oud-international Naomi van As begrijpt de frustratie bij de zuiderburen, maar is het eens met de beslissing.

In de slotfase verdedigde Oranje, dat met zijn tienen speelde na een gele kaart van Pien Dicke, met man en macht de 1-0 voorsprong. Met nog minder dan vijf minuten te gaan leek Famke van Heel de gelijkmaker te maken, maar daar ging plots een streep doorheen. Zowel Nederland als België had het recht om naar de VAR te gaan, de video referral, al verloren. Eén van de scheidsrechters besloot echter zelf een videoreview aan te vragen. Niet vanwege een mogelijke overtreding met de bolle kant van de stick, maar vanwege 'shadow', oftewel indirect afhouden, werd de goal afgekeurd. Het leidde tot chaos op het veld.

Juiste beslissing

"Uiteindelijk geeft de video referral, na de beelden te hebben bekeken, aan dat het inderdaad afhouden was en het doelpunt werd afgekeurd", zo legt Van As uit in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast. "Natuurlijk tot afschuw van de Belgische fans. Die werden helemaal gek. En die Belgische speelsters ook. Die konden het niet geloven. Ik begrijp het ook wel. Ik zou ook helemaal gek geworden zijn als die goal was afgekeurd."

De tweevoudig wereldkampioene is zelf van mening dat de arbitrage juist heeft gehandeld. "Als ik die beelden zo zie, denk ik ook: dat was wel afhouden", stelt Van As. "Er stonden twee Belgische speelsters. Eén stond voor Lisa Post met haar rug naar haar toe. Op dat moment kon Lisa Post er niet meer bij, omdat die Belgische speelster ertussen zat." Aangezien de Nederlandse geblokkeerd werd, was er dus sprake van shadow.

'Ze zullen mij dit niet in dank afnemen'

Wel snapt Van As volledig waarom de beslissing in het Belgische kamp tot zoveel consternatie leidde. "Ik weet niet of ik hier vrienden mee maak. De Belgische fans zullen mij dit niet in dank afnemen", lacht ze. "Ik sprak toevallig een oud-speelster die zei dat het onterecht was dat het doelpunt werd afgekeurd. Maar iedereen kijkt daar natuurlijk op zijn eigen manier naar."

Slim gehandeld door Oranje

Wel gaf de oud-tophockeyster nog een opvallend inkijkje over de manier waarop teams de scheidsrechter er toe aan proberen te zetten zelf naar de beelden te laten kijken. "Ik hoorde dat als je geen video referral meer hebt en er gebeurt iets discutabels in de cirkel, je gewoon heel veel commotie moet maken. Heel veel roepen en geluid maken. Dan vraagt de scheidsrechter vaak zelf de video aan", legt Van As uit. "Dat is blijkbaar een soort truc die werkt. Bizar toch?"

De goal werd hoe dan ook afgekeurd waarmee de Nederlandse hockeysters dus in de finale staan. Die wordt op zaterdag gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Dan wacht met Argentinië, de nummer 2 van de wereld, de gedroomde eindstrijd.

Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK Hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.