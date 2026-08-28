De afgekeurde gelijkmaker van de Belgische hockeysters vlak voor tijd tegen Oranje houdt de gemoederen nog altijd bezig. Na ingrijpen van de VAR ging er een streep doorheen, wat tot complete chaos leidde op het veld. Een aantal Belgische speelsters moet daarvoor nu op de blaren zitten.

De beelden van het afgekeurde doelpunt van Famke van Heel gingen de hele wereld over. Zowel Oranje als België waren het recht op de videoscheidsrechter al kwijt, waarna de scheidsrechter zelf besloot om de herhaling te bekijken. Toen viel het oog van de VAR plots op 'indirect afhouden'. Daardoor werd de verlenging dus door de neus van de 'Red Panthers' geboord. Zowel bij de spelers zelf als in België leidde het tot totale verbazing.

Bestraft

Hoe dan ook konden de Belgische speelsters het besluit dus niet verkroppen. Na het laatste fluitsignaal besloot een drietal speelsters zelfs om woedend op het arbitrale duo af te stappen. Vooral Alix Gerniers en Justine Rasir misdroegen zich en waren in alle staten. Hun eigen wangedrag krijgt nu een staartje voor beide internationals.

De ervaren Gerniers (33) en de 24-jarige Rasir moesten zich vrijdag zelf officieel verantwoorden, want ze werden gedagvaard door de wereldwijde hockeybond FIH. Gerniers komt er nog het beste vanaf. Zij kreeg slechts een waarschuwing en kan dus gewoon meedoen in de troostfinale. Voor Rasir, die de Australische scheidsrechter Alisha Neumann volledig uitfoeterde, heeft haar gedrag zwaardere gevolgen. Zij is per direct geschorst voor een duel en mist dus de strijd om het brons. Wel gaat de Belgische hockeybond nog in beroep.

Gemixte reacties

Vanuit de hockeywereld werd met gemixte reacties teruggekeken naar de veelbesproken beslissing. Veel hockeyiconen uit België konden zich totaal niet vinden in de beslissing en een enkeling ging zelfs zo ver door te stellen dat 'Oranje door moest'. Vanuit Nederland klonken dan weer andere geluiden. Zo vond oud-speelster Naomi van As het een juiste beslissing.

Zaterdag strijden de Belgische hockeysters dus zonder Rasin om de derde plek. Daarin treft de ploeg in eigen land Australië. Later op de middag spelen de Oranje-hockeysters dus de grote finale tegen het sterke Argentinië.