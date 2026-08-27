De halve finale tussen Nederland en België op het WK hockey is tot nog toe razendspannend. Wel kwam de schrik er vlak voor rust behoorlijk in. Een Belgische speler kreeg een harde bal vol op haar hoofd en moest direct het veld verlaten. Even later schreeuwde ook Felice Albers het uit.

Op het veld houden België en Nederland elkaar lang in evenwicht. Beide gastlanden kregen een aantal grote kansen, maar gescoord werd er lange tijd niet. Pas vlak voor rust maakte Frederique Matla de bevrijdende openingstreffer. Maar een paar minuten daarvoor galmden de 'oehs' en 'aahs' door het Wagener Stadion.

Bal hard in gezicht

De Belgische Charlotte Englebert, normaal gesproken één van de belangrijkste spelers, bij de Red Panthers kreeg na een stevig duel vol een bal in haar gezicht. De ervaren speelster wilde een bal onderscheppen, maar die schoot volledig verkeerd. Aangezien hockeyballen enorm hard zijn, leidde het tot veel pijn bij Englebert.

Vervolgens moet ze van het blauwe veld begeleid worden. Ze kreeg direct een ijszak op haar hoofd en verdween naar de kleedkamers. In het restant van het tweede kwart keerde Englebert niet meer terug. In de rust bleek haar wenkbrauw ook nog open te zijn gebroken. Toch keerde de Belgische na rust weer terug op het veld. Wel scoorde Oranje het enige doelpunt tot nog toe in haar afwezigheid.

i Pijn bij Charlotte Englebert © Screenshot: NOS

Felice Albers schreeuwt het uit

Nog voordat de schrik rond Englebert was verdwenen, volgde aan Nederlandse kant een nieuw pijnlijk moment. Na de korte onderbreking ging de wedstrijd gewoon verder. Vlak voor rust kwam er weer een angstvallig moment, ditmaal aan Nederlandse zijde. Smaakmaker Felice Albers schreeuwde het uit van de pijn.

Ook de Oranje-aanvalster kreeg keihard een bal, van nog geen meter, tegen zich aan en in dit geval tegen één van haar handen. Als echte bikkel besloot Albers uiteindelijk om zonder behandeling door te gaan met de resterende minuten van het tweede kwart. In de rust keek de medische staf wat er precies aan de hand was.