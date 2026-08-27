De Nederlandse hockeysters hebben zich na een spannend duel gekwalificeerd voor de finale van het WK hockey. Tegen medegastland België, dat sterk speelde, had Oranje het erg lastig om de ban te breken. Een treffer voor rust van Frederique Matla gaf de doorslag, al dacht België vlak voor tijd de gelijkmaker te hebben gemaakt.

Vooraf waren de verwachtingen hooggespannen voor het affiche tussen beide gastlanden. Bondscoach Raoul Ehren meende al dat hij in België de eerste echte test zag op dit WK. Alle voorgaande vijf duels wist Nederland immers relatief eenvoudig te winnen. Op het felblauwe veld in het Wagener Stadion werd vanaf het eerste moment duidelijk dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. Voor de Belgen was het pas de eerste wedstrijd buiten eigen land.

In het eerste kwart kregen beide landen kansen over en weer. Wel was het Nederland dat de eerste goal had moeten maken. Yibbi Jansen besloot via een strafcorner om Marijn Veen in stelling te brengen. Veen gleed de bal echter nipt naast het Belgische doel. Daarna werden de bezoekers steeds sterker, wat tot twee strafcorners en een aantal extra kansen leidde. Toch vloog de bal niet in het doel achter keepster Anne Veenendaal.

Schrikmomenten

Vlak voor rust kwam er plots veel schrik op de tribunes in Amstelveen. De Belgische Charlotte Englebert, normaal gesproken één van de belangrijkste spelers bij de Red Panthers kreeg na een stevig duel vol een bal in haar gezicht. Het leidde tot een gebroken wenkbrauw en een flinke buil bij de Belgische die het veld vervolgens moest verlaten. Op dat moment sloeg Oranje toe en werd de Belgische ban eindelijk doorbroken. Frederique Matla verschalkte de keepster met een listig balletje in de korte hoek.

Met nog 30 seconden te gaan in het tweede kwart kreeg ook Nederland te maken met een angstvallig moment. Smaakmaker Felice Albers schreeuwde het uit van de pijn. Ook de Oranje-aanvalster kreeg keihard een bal, van nog geen meter, tegen zich aan en in dit geval tegen één van haar handen. Toch kon Albers na een minuut gewoon verder gaan en Englebert keerde na de pauze ingepakt weer terug.

Bizarre slotfase

Na rust bleven de teams aan elkaar gewaagd. Wel was het Nederland dat meer en meer kansen kregen. Een late gele kaart van Pien Dicke, zorgde ervoor dat België plots meer ruimte kreeg. Dat leek tot de 1-1 te leidden met nog 4 minuten te gaan, maar de VAR stak er een stokje voor.

Ondanks dat beide landen de mogelijkheid al kwijt waren, besloot de scheidsrechter zelf naar de VAR te schakelen. Het oordeel luidde 'indirect afhouden' en dus ging er een streep door de treffer. Het leidde tot ontsteltenis bij de Belgen.

Finale

Ondanks dat het spel dus niet al te sprankelend was, en Nederland zelfs bijna tot verlenging werd gedwongen, plaatst Oranje zich met de zesde overwinning op rij voor de finale op zaterdag. Later op donderdag wordt de tegenstander bekend als de tweede halve finale tussen Argentinië en Australië wordt gespeeld.

Pikant weerzien voor bondscoach

Voor bondscoach Ehren was het een pikant weerzien met zijn voormalig werkgever. Hij tekende in 2024 aanvankelijk bij als trainer bij België, maar besloot een paar maanden later toch naar Nederland te verkassen. Zelf meende hij een clausule te hebben, al werd dat ontkracht door de Belgische bond. Uiteindelijk liep het met een sisser af.