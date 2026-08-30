De WK hockey kwamen zondag ten einde met een 'chocolademedaille' voor de Nederlandse mannen. In de troostfinale werd ook nog eens verloren van Argentinië, waardoor voormalig olympisch- en wereldkampioene Naomi van As in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast met teleurstelling terugkeek op het einde voor Oranje.

"Het is eigenlijk best wel in mineur geëindigd dit WK", krijgt Van As voorgeschoteld als uitsmijter. "Nou, zeg dat. Het eindigt op een trieste manier. Zo troosteloos." De vierde plek is de ondankbaarste plek die je als team kan krijgen en de Nederlandse mannen moesten het daarmee doen. "Het was allemaal net niet. Aanvallend werd er te weinig gebracht en verdedigend was het echt te slordig", was haar analyse. "Als het net niet loopt, wordt het teleurstellend."

Floris Middendorp

Ze was vooraf vooral gecharmeerd van Floris Middendorp, maar op het WK heeft hij teleurgesteld volgens Van As. "Zo'n goeie speler, die kan wel een wedstrijd openbreken en creëren. Maar ik denk dat hij te weinig gebracht heeft. Je verwacht meer van zo'n speler. Zo snel, zo goed en technisch. Als het dan niet loopt, heb je zulke types nodig om net dat beetje extra te geven aan het team. Dat hebben ze gemist dit toernooi."

Maar om het nou op één speler te gooien, gaat Van As ook te ver. Zij vindt vooral dat alle spelers bij de mannen 'zichzelf in de spiegel moeten aankijken' en eerlijk moeten zijn. "Bij de mannen kun je echt wel spreken van een mislukt WK. Het was niet goed genoeg, zeiden ze ook in de interviews na afloop. Ze moeten ook allemaal bij zichzelf te raden gaan hoe ze hebben gepresteerd en wat ze anders hadden kunnen doen."

'Ze gingen er erg mild mee om'

Ze wijst ook naar het moment van Duco Telgenkamp in de halve finale, die met een onbesuisde actie een gele kaart kreeg en tien minuten eraf moest en Nederland in ondertal dompelde. "Ik vond dat ze daar allemaal nog erg mild mee omgingen. Ik zeg niet dat je hem moet straffen, maar ik zou als medespeler er zo van schijten na zo'n bepalend moment."

Beluister de WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK Hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en/of Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.