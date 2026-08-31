Na een toch wel teleurstellend geëindigd WK hockey bij de vrouwen (zilver) én mannen (vierde) rijst de vraag: is het niet eens tijd voor nieuwe en frisse winden in de selecties en staf? Hockeyicoon en voormalig olympisch- en wereldkampioen Naomi van As vindt dat 'doorselecteren' centraal moet staan in de evaluatie van het mislukte toernooi.

Zeker bij de mannen kan je volgens Van As spreken van een 'mislukt WK', maar ook bij de vrouwen moeten ze niet op hun lauweren rusten. De torenhoge favoriet voor het goud moest het doen met zilver. "Ik denk dat je bij de dames en de heren gewoon moet doorselecteren op een bepaald moment", denkt Van As in de allerlaatste aflevering van de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast.

"Weet je: sommige spelers zitten er gewoon al heel lang bij. Dat zijn nog steeds super goede spelers en je kan altijd een minder toernooi hebben, maar er moet ook een bepaalde intrinsieke motivatie zijn. Dat je altijd de beste wil zijn en dat je altijd nóg beter wil worden. Naarmate je ouder wordt, gaat dat niet meer in zulke reuzensprongen. Als je er al zeven of tien jaar bij zit, dan gaat dat allemaal iets langzamer."

Doorselecteren

Volgens de voormalig beste hockeyster van de wereld moet iedere speler zichzelf afvragen of ze nog een periode alles erin willen en kunnen stoppen om de beste te zijn. Nieuwe aanwas levert namelijk ook weer nieuwe concurrentie en dus een betere selectie op, denkt Van As. "Bij de vrouwen heb ik het idee dat dat iets meer gebeurt dan bij de mannen. Bij de mannen is het nagenoeg hetzelfde team als in Parijs."

Van As kijkt met een schuin oog ook naar bondscoach Jeroen Delmee bij de mannen. "Hij is de bondscoach, dus hij beslist. Hij zal natuurlijk ook goed overlegd hebben en hij had het volste vertrouwen in de jongens die hij geselecteerd had. Soms kan je ook gewoon die onbevangenheid van een jonge speler, die nog niet veel ervaring heeft, gebruiken. Die kan daar dan wel voor zorgen. Zonder druk net dat extraatje en die onverwachte momentjes in het veld."

Gaat Delmee door of niet?

Het hockeyicoon gaat voorlopig niet mee in de stelling dat Delmee ontslagen zou moeten worden als bondscoach bij de mannen. "Hij heeft natuurlijk wel een bepaalde visie en bepaalde ideeën. Hij gaat evalueren met de bond en met het team. Misschien zegt hij zelf wel dat hij opstapt. Dat zou natuurlijk ook kunnen, al denk ik dat niet, want hij is zo'n liefhebber."

De mannen en Delmee willen iets rechtzetten na dit mislukte WK, is de mening van Van As. "Je wil niet op deze manier je bondscoachschap beëindigen. Ik denk wel dat hij zou opstappen als hij denkt dat het voor het team het beste is. Maar als hij weet dat de spelers achter hem en zijn visie staan en met de bond geëvalueerd heeft, dat hij ook het vertrouwen voelt. Dan blijft hij gewoon aan als bondscoach."

Beluister de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK Hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en/of Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.