Duco Telgenkamp kreeg na de verloren halve finale van de Oranje-hockeyers veel kritiek over zich heen. De spits liet zich in de slotfase provoceren en moest tien minuten naar de kant. Juist in die fase sloeg Spanje drie keer toe en liep Oranje de WK-finale mis. Hockeyicoon Ellen Hoog begrijpt de frustratie, maar is van mening dat Telgenkamp zich nooit zo had mogen laten gaan.

Oranje leek lange tijd op weg naar de finale. Koen Bijen had Nederland in Amstelveen op voorsprong gezet, maar na rust kwam Spanje langszij. Elf minuten voor tijd kantelde de wedstrijd volledig. Na een gemiste kans van Telgenkamp vierde een Spaanse verdediger dat opzichtig in zijn gezicht. De Oranje-spits reageerde met een harde beuk, kreeg een gele kaart en zag Spanje vanaf het strafbankje driemaal scoren.

Ex-tophockeyster Hoog zag hoe de wedstrijd daarna omsloeg. "Duco zat tien minuten op de bank, en Nederland speelde vervolgens dus in een ondertal", vertelt ze in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast. Al vindt ze de snelle tegengoals niet enkel aan Telgenkamp te verwijten. "Ze hebben het ook niet goed uitgespeeld. Drie goals tegen in tien minuten, dat is echt veel."

'Wat een irritante gast'

Wel is Hoog van mening dat ook de schreeuwende Spanjaard, Xavier Gispert, bestraft had moeten worden. "Ik ga het niet goedpraten, maar die provocerende actie had van mij ook een kaart mogen krijgen. Het was wel echt: jezus, wat een irritante gast."

Volgens de tweevoudig wereldkampioene is het bovendien een bewuste actie geweest van de Spanjaard om Telgenkamp te provoceren en bijvoorbeeld niet de ervaren Thierry Brinkman. "Ik denk wel dat hij Duco had uitgekozen. Dat is een emotioneel mannetje dat vaker in dit soort situaties terechtkomt", stelt Hoog over de Spaanse provocatie. "Dat is dus heel slim."

'Hartstikke dom'

Toch is Hoog van mening dat Telgenkamp zich enkel zijn eigen reactie kan verwijten. "Ik begrijp zijn woede. Als zo'n gast voor je gaat staan juichen terwijl jij net een kans mist, is dat bloedirritant. Alleen hij had erboven moeten staan. Hij had het absoluut niet moeten doen. Het is hartstikke dom en je benadeelt je team."

De voormalig tophockeyster gaat er ondanks alles vanuit dat de selectie van Oranje de spits nu niet zomaar laat vallen. "Die gast voelt zich al rot genoeg. Die weet ook wel wat hij gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is geweest."

Excuses aangeboden

Ook doelpuntenmaker Bijen viel zijn ploeggenoot na afloop niet echt af. "Je wordt opgenaaid door ze. Dat weten we van ze", vertelde hij tegenover Sportnieuws.nl. Al vindt hij wel dat Telgenkamp slimmer had moeten handelen. "Maar je moet daar niet op reageren. Je moet daar gewoon professioneel in zijn."

Volgens Bijen bood de aanvaller direct zijn excuses aan. "Hij heeft net zijn excuses aangeboden in de groep", vertelt hij. Nu gaat de blik toch gewoon op de laatste wedstrijd, de troostfinale tegen Argentinië op zondag. "We willen met een medaille naar huis, dus we gaan gewoon door. Maar dit gaat nog wel even een paar uur heel veel pijn doen en waarschijnlijk nog heel veel langer."

Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK Hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.