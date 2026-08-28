Nicolas Keenan, de verloofde van premier Rob Jetten, is er met Argentinië niet in geslaagd om de finale op het WK hockey te bereiken. In de halve eindstrijd was Duitsland te sterk: 2-1. Daarmee wacht nu opnieuw een pikant duel met Oranje.

Het venijn zat hem grotendeels in de staart in de tweede halve finale in het Belgische Waver. Zowel Argentinië als Duitsland speelde in de eerste helft relatief voorzichtig. Pas na rust barstte de wedstrijd echt los. Vlak na de pauze opende de Duitsers via Justus Weigand de score op het blauwe veld. In het vierde kwart kwamen de Argentijnen langszij dankzij Tomas Domene.

Net als in de eerste halve finale kreeg ook Argentinië de deksel op de neus in ondertal. Na een gele kaart voor Lucio Mendez, sloeg Paul-Philipp Kaufmann toe namens de Duitsers. In de laatste vijf minuten werd er niet meer gescoord. Daarmee plaatst Duitsland zich als regerend kampioen dus opnieuw voor de finale. Daarin wacht op zondag Spanje. Keenan speelde geen grote rol in de wedstrijd. Hij werd na afloop getroost door Jetten.

Oranje

Eerder op de dag leek Nederland lange tijd goede papieren te hebben om de finale te bereiken, maar na een tijdstraf voor Duco Telgenkamp ging het mis. Daardoor is dus niet Oranje, maar Spanje finalist op zondag. Voor de Nederlandse selectie rest enkel de troostfinale. Daarin wacht dus opnieuw een pikant affiche voor minister-president Jetten tegen het Argentinië van zijn verloofde.

Kleding van Jetten

In de groepsfase won Oranje met 4-2 van Argentinië en toen was er veel te doen rond premier Jetten. Bij de eerste wedstrijd van de mannen verscheen hij in oranje polo die hij vervolgens omwisselde voor een Argentijnse shirt met de naam van zijn grote liefde achterop. Daar kwam de nodige kritiek op. De grote vraag was welke kleding Jetten aan zou hebben bij de directe confrontatie. Toen hield hij het neutraler met een zwart pak mét oranje sjaal. De grote vraag is of Jetten zondag bij de troostfinale aanwezig is, al is die dus wel in België.

Opvallend genoeg scoorde Keenan pas zijn eerste doelpunt in de derde groepswedstrijd. Dat was nou net het eerste duel van Argentinië waar premier Jetten niet bij aanwezig was. Dat leidde tot een grappige opmerking van zijn verloofde na het duel.