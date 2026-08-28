De Nederlandse hockeyers leken af te stevenen op de finale op het WK, maar toen sloegen de stoppen door bij Duco Telgenkamp. De spits kreeg een tijdstraf na wangedrag en juist toen sloeg Spanje driemaal toe. Na afloop stak Telgenkamp de hand in eigen boezem.

Oranje kwam voor rust op een 1-0 voorsprong, maar zag Spanje na de onderbreking weer langszij komen. Op zich nog genoeg kansen voor Nederland, ware het niet dat 10 van de laatste 11 minuten in ondertal gespeeld moesten worden. Nadat Duco Telgenkamp een kans miste en werd geprovoceerd door een Spanjaard, beukte hij Xavier Gispert vol op de grond. Daar maakte Spanje met een drietal doelpunten gebruik van, waardoor dus niet Nederland maar zij zondag de finale spelen.

'Heel zonde en dom'

Het had er alle schijn van dat Oranje mét Telgenkamp een grote kans had op de finale. Na afloop baalde de talentvolle spits van zijn eigen gedrag. "Het is heel jammer. Dat dekt een beetje de lading. Heel zonde en dom van mij", vertelde hij na afloop tegen NOS.

De grote vraag was hoe Telgenkamp zich überhaupt zo uit de tent liet lokken. "Dat is een goede vraag, maar ik speel altijd met emotie", liet hij optekenen. "Soms gaat het goed en soms laat ik me uit de tent lokken. Misschien is dat toch wel die onvolwassenheid die in mijn spel zit. Ik doe mijn best en probeer hart en ziel te geven voor mijn team. Helaas hielp ik het team er absoluut niet mee."

'Ik moet het bij mezelf zoeken'

Ook na de olympische finale in 2024, die oranje na shoot-outs won van Duitsland, zorgde Telgenkamp voor de nodige ophef. Toen vierde hij de beslissende treffer pal voor de Duitsers en ontstond er een opstootje. "Ik denk dat ik deze bij mezelf moet zoeken als ik eerlijk ben", aldus Telgenkamp. In aanloop naar het WK gaf hij juist aan 'veranderd' te zijn.

Hij zag uiteindelijk vanaf het strafbankje hoe Spanje drie keer scoorde. "Ik ben sowieso iemand die verantwoordelijkheid pakt en denk dat ik hier helaas een groot aandeel in heb", zo verwees hij naar die fase. Toch houdt hij zijn hoofd omhoog richting de troostfinale. "C'est ça, we gaan hier van leren en we gaan die bronzen plak binnenhalen", besloot hij.