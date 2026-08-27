De Nederlandse hockeysters staan in de finale van het WK hockey, maar over de halve eindstrijd wordt nog lang nagepraat. Bij een 1-0 stand voor Nederland leek België op gelijke hoogte te komen. De 1-1 werd door een veelbesproken besluit van de arbitrage echter ongedaan gemaakt. De woede was in de slotfase en na het laatste fluitsignaal gigantisch bij België.

Nederland kwam dankzij Frédérique Matla aan het eind van het tweede kwart op voorsprong, maar had het lastig tegen België. Onze zuiderburen, die samen met Nederland het toernooi organiseren, maakten het de titelverdedigsters behoorlijk lastig. Dat leek met een paar minuten te spelen een gelijkmaker op te leveren.

1-1 wordt afgekeurd

Na een knappe actie van Lisa Moors knalde Famke van Heel de gelijkmaker binnen. De vreugde bij België was groot, maar van korte duur. De scheidsrechter vroeg de hulp van de videoscheidsrechter in om te kijken of de bal met de bolle kant was gespeeld. Dat was niet het geval, maar de VAR zag wel iets anders.

Volgens haar was er sprake van 'indirect afhouden'. Dat houdt in het kort in dat een Belgische een Nederlandse blokkeert of voor de voeten loopt zodat zij er niet bij kon. Dat was de scheidsrechter ontgaan, maar zij werd er door de VAR op geattendeerd en daardoor werd de goal afgekeurd. Opluchting bij Nederland, maar vooral heel veel woede bij België.

België is woedend

Op de tribunes waren ziedende Belgen te zien en ook op het veld was de woede groot. Bij Alix Gerniers was dat nog het meest zichtbaar. De Belgische hockeysters kon de veelbesproken beslissing niet verkroppen en ging na het laatste fluitsignaal verhaal halen. Ze belaagde de scheidsrechter die zich niet bepaald geliefd maakte in België.

Ook Belgische media uiten twijfels

Zij was niet de enige inwoner van België met twijfels over de beslissing. Het Laatste Nieuws is ook kritisch. "De twijfelachtige beslissing zorgde toch voor een zure nasmaak", schrijft de krant. "Zo wordt het toch weer een wel erg zuur einde van de wedstrijd voor de Red Panthers. Ze zien de kans op een historische fianle door hun handen gelippen nadat het doelpunt van Van Heel wel heel licht afgekeurd wordt."

Speelster Emma Puvrez laat er in gesprek met het Belgische medium ook geen misverstand over bestaan. "Ik ben niet snel kwaad, maar vandaag wel." Ze voelt zich bekocht. "Als we er dan eentje (kans, red.) afmaken, wordt die op deze manier afgekeurd. Ik vind het jammer dat we op deze manier verliezen."

Nederland gaat door de krappe zege naar de finale, voor België zit de eindstrijd er dus niet in. Dat land gaat naar de troostfinale.