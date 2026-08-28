De zege van de Nederlandse hockeysters in de halve finale van het WK hockey heeft nogal wat voeten in aarde. De speelsters van België zijn totaal niet te spreken over de rol van de arbitrage en steken hun emoties na de 1-0-nederlaag niet onder stoelen of banken.

“Ik voel me gefrustreerd”, reageerde Emma Puvrez tegen Belgische media. “Als ik eerlijk ben voel ik me wel wat bestolen. Nederland was de betere ploeg, maar wij hebben kansen gehad en maken een kans af. Ik ben niet snel kwaad, vandaag ben ik het wel.”

Wat was er aan de hand? De late gelijkmaker van België werd afgekeurd na ingrijpen van de videoscheidsrechter. Famke Van Heel trof vijf minuten voor tijd doel na een actie in de cirkel. Nederland had zijn recht op een videoreferral verloren, maar een van de scheidsrechters besloot zelf een videoreview aan te vragen. Na een lange review werd besloten dat er een obstructiefout was gemaakt en dat het doelpunt niet telde. Tot woede van de Belgen.

“Ik vond het al straf dat ze de video inroepen", aldus Delphine Mariën gefrustreerd. "Want geen van beide teams heeft nog een videoreferral.” Ze zag zelf geen obstructie van een Nederlandse speelster. “Ik denk dat ze vrij kan spelen. Ik zie geen belemmering. We wilden hier met de gouden medaille naar huis, dat wordt ons zo afgepakt.”

Bij Michelle Struijk stonden de tranen volgens HLN in de ogen. “Het is superonrechtvaardig", aldus de speelster die even daarvoor de huilende ploeggenote Stephanie Vanden Borre had proberen te troosten. "Ik mag er geen woorden aan vuil maken. Ik laat het over aan de officiële instanties. Het is vuil. Ook de goal die Nederland maakt, was een fout. Maar we kunnen er niks aan doen. Het was de trend van deze match.”.

'In de spiegel kijken'

Sterspeelster Charlotte Englebert vindt dat de scheidsrechters zichzelf een vraag moeten stellen. “Ze moeten de beelden herbekijken en in de spiegel zien: heb ik dat goed gedaan? Of had ik dit moeten laten?’ De beslissing komt een beetje van nergens.”

De beslissing van de arbitrage zorgde ook voor frustratie bij de Belgische mannenploeg. “Wat heb ik juist meegemaakt? Een schande voor onze prachtige sport”, postte Arthur De Sloover op zijn Instagram.