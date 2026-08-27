De Nederlandse hockeysters zijn dik op koers naar de wereldtitel op het WK in eigen land. Na zes opeenvolgende zeges staan de vrouwen in de finale in Amstelveen. Check hier het programma en de uitslagen van de Oranje-hockeysters.

Nederland speelde zich met gemak door het toernooi in het Wagener Stadion heen. Voor eigen publiek werd eerst de eerste groepsfase overleefd dankzij zeges op Chili (2-0), Australië (4-2) en Japan (9-0). Overtuigend ging de ploeg naar de tweede groepsfase, waarin de tickets voor de halve finales werden verdeeld. India werd nog moeizaam opzij gezet (2-0) en daarna wachtte de pikante ontmoeting met oud-bondscoach Alyson Annan.

Zij hielp Nederland vroeger aan diverse wereldtitels en olympisch goud, waarna ze ontslagen werd vanwege een giftige cultuur die er volgens de hockeysters achter de schermen heerste. Zij ging China coachen en haalde in 2024 in Parijs de olympische finale, die werd verloren van Nederland. Op het WK kwamen ze elkaar ook weer tegen en won Nederland dik: 4-1. Daarmee was de nieuwe groepszege voor Oranje een feit en daarmee een halve finale in eigen stadion.

De Nederlandse selectie

De Nederlandse vrouwen spelen met hoge verwachtingen op het WK in eigen land. De ploeg wil maar wat graag de wereldtitel van vier jaar geleden verdedigen en werd twee jaar geleden olympisch kampioen. Als de vrouwen het dit WK lukt om de gouden plak te bemachtigen, pakken ze zelfs een historische tiende wereldtitel.

Daarbij kan bondscoach Raoul Ehren een beroep doen op de vertrouwde kern bij de Nederlandse vrouwen. In het doel verdelen Anne Veenendaal en Josine Koning de taken. Pien Sanders, Xan de Waard en Sanne Koolen vormen het ervaren middenveld en defensie. In de aanval moeten de doelpunten komen vanuit Marijn Veen, Eline Jansen en niet te vergeten: de gevreesde strafcornerspecialist Yibbi Jansen.

Alles in eigen land

Nederland organiseert samen met België (in Waver) het WK hockey. Door groepswinnaar te worden in de tweede poulefase verzekerde Nederland zich van ook een halve finale voor eigen publiek, na al de eerste vijf duels in het Amsterdamse Bos te hebben gespeeld. De Nederlandse vrouwen wonnen ook de halve finale, al ging dat met het nodige tumult gepaard.

Finale tegen Argentinië

Op zaterdag 29 augustus is het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos om 16.00 uur het decor van de damesfinale tussen Nederland en Argentinië.

Uitslagen groepsfases

Eerste groepsfase:

15 augustus: Nederland - Chili 2-0

17 augustus: Australië - Nederland 2-4

19 augustus: Nederland - Japan 9-0

Tweede groepsfase:

21 augustus: Nederland - India 2-0

23 augustus: Nederland - China 4-1

Halve finales

Donderdag 27 augustus 18.00 uur: Nederland - België (Wagener Stadion)

Donderdag 27 augustus 20.30 uur: Argentinië - Spanje (Waver)

Finale en troostfinale