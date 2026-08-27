Hockeyster Yibbi Jansen is dankzij haar kwaliteiten op het veld en populariteit bij fans uitgegroeid tot boegbeeld van de sport. Ze zette haar eigen merk op en probeert kinderen te inspireren. Zelf haalt ze inspiratie uit schaatsicoon Jutta Leerdam.

Jansen maakte in 2018 haar debuut in het Nederlands elftal en heeft inmiddels in 118 interlands ook 118 keer gescoord. Ze valt niet alleen op met haar doelpunten, maar ook met haar uitstraling, met haar herkenbare witte haarband en blonde staart, maakt haar populair. Ze heeft 122.000 volgers op Instagram en besloot iets te doen met haar bereik.

Eigen merk

"Kinderen vroegen elke week of ze mijn haarband of iets anders van mij mochten hebben", vertelt Jansen aan Nu.nl. "Dat is één keer leuk, maar elke week... Dat was voor mij wel het aanzetje om er iets mee te doen." Deze zomer bracht ze haar eigen stickmerk op de markt.

Jansen nam afscheid van haar sponsor en volgt haar eigen weg. "Ik doe dit omdat ik vind dat het bij mij past. Niet om tegendraads te zijn", vertelt ze. "Ik vind nieuwe dingen leuk, maar het moet wel vanuit een stabiele basis. Het is nu van belang dat het goed past naast mijn hockeycarrière."

Jutta Leerdam

Haar visie sluit aan bij die van olympisch schaatskampioen Leerdam. Zij verruilde de zekerheid van een bestaande ploeg voor een eigen team en won zo het goud op de 1000 meter. "Los van dat ze zichzelf zo goed neerzet, presteert ze ook. Dat vind ik echt inspirerend", zegt de hockeyster.

Ze ziet echter ook een verschil. "Jutta krijgt duizenden meningen over zich heen, van mensen over de hele wereld. In het hockey is dat nog wel een stuk kleiner, maar merk je het stiekem ook", aldus Jansen. "Er komen een hoop meningen bij kijken. Ik probeer daarmee om te gaan door dicht bij mezelf te blijven."