De Nederlandse hockeyvrouwen hebben deze maand enkele wedstrijden gespeeld voor de FIH Hockey Pro League. Pien Sanders was een van de speelsters namens Oranje. Tussen de wedstrijden door vond ze veel steun en liefde bij haar vriendin, de topvoetbalster Jill Roord. Dat blijkt uit foto's op haar socials.

Nederland gaat nog altijd ruim aan de leiding in de Pro League met 36 punten, twaalf overwinningen uit twaalf wedstrijden. Argentinië staat tweede met 27 punten. Met nog een overwinning en een gelijkspel is Nederland niet meer te achterhalen en is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een feit.

Pien Sanders en Jill Roord

Sanders en Roord zijn inmiddels ruim een jaar een koppel. Tegen Linda Meiden vertelden ze hoe hun relatie begon en hoe het zich ontwikkelde. Waar Roord het eerst verliefd was, heeft Sanders wel het eerst de woorden 'ik hou van je' uitgesproken richting de voetbalster.

"Ik ben wel een beetje gepusht om het als eerste te zeggen, maar ik voelde het ook wel echt. Er waren wel signalen dat ik het ook moest zeggen", vertelde Sanders over de lichte druk die Roord op haar uitvoerde over de liefdesverklaring.

Verjaardag

Sanders werd op 11 juni 28 jaar. Op Instagram laat ze in een fotoreeks zien dat die heuglijke dag onder meer werd gevierd met wat croissantjes. Bovenop de lekkernijen zijn de cijfers 2 en 8 geplaatst. De kaarsjes zijn ook aangestoken. De titel van de reeks is: "Tussen de wedstrijden in de Pro League door."

Die momentjes tussen de interlands door zijn een mix van ontspannen, de hond uitlaten, strandbezoek en ook een speurtocht in een sanitairzaak. Sanders laat een screenshot zien van Pinterest, een site waar je afbeeldingen kan bewaren van zaken die je interesseren. In haar geval gaat het vooral om interieurdesign. In de sanitairwinkel is ze ook met volle aandacht de wc-potten aan het bestuderen. Ze gaat er zelfs bovenop eentje zitten, wel met het deksel gesloten.

Daarnaast is er een selfie vanuit een lift, waarbij Roord haar knuffelend en liefkozend omhelst. Roord reageert op de post met emoji van een balon en verliefde gezichtjes.

De hockeysters komen komende week in België nog vier keer in actie, twee keer tegen België en twee keer tegen Australië.

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