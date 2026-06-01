Nederland heeft er sinds ruim een jaar een heel bekend sportkoppel bij, want toen werd duidelijk dat voetbalster Jill Roord en hockeyster Pien Sanders een relatie hebben. De twee zijn nog altijd dolgelukkig met elkaar en vieren dan ook de liefde.

Al langere tijd gingen er de geruchten dat Roord en Sanders iets hadden met elkaar, maar in mei 2025 werden die verhalen ook door de twee topsporters bevestigd. Voor Sanders was het de tweede keer dat ze een bekende partner kreeg, want zij was eerst tien jaar samen met hockey Thijs van Dam. Zij gingen echter na ruim tien jaar uit elkaar en daarna kreeg de hockeyster een relatie met Roord.

Tussen hen is altijd nog altijd koek en ei, want Sanders deelt op haar sociale media allerlei kiekjes van een gezamenlijke vakantie met haar vriendin. Daar vieren de twee topsporters de liefde. Sanders en Roord genieten van onder meer van het gerecht 'pan con tomate' en dat is dan ook het bijschrift bij de foto's op sociale media. Verder is te zien dat de twee het strand hebben gevonden en ook deelt Sanders een foto waarop ze met Roord zoent.

Einde seizoen voor beide topsporters

Roord en Sanders hebben allebei de tijd om op vakantie te gaan doordat hun seizoen er op zit. Roord speelt sinds afgelopen jaar voor FC Twente en miste het einde van het seizoen door een operatie aan haar buik. Daardoor zal ze er ook niet bij zijn tijdens de cruciale interlands van de Oranje Leeuwinnen in de WK-kwalificatie. Nederland kan zich komende week met zeges op Ierland en Polen plaatsen voor het wereldkampioenschap.

Sanders sloot het hockeyjaar onlangs af bij haar club Den Bosch. Met dat team werd ze de afgelopen twee jaar landskampioen, maar eind mei werd de finale om de titel deze keer verloren van Amsterdam.

Intieme fotoshoot

Roord en Sanders maakten vorig jaar samen ook veel indruk met een gezamenlijke fotoshoot voor Linda Meiden. De twee staken daar hun liefde niet onder stoelen of banken en zorgden voor een aantal erg intieme foto's.

