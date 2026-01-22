Gouden hockeyster Pien Sanders (27) en topvoetbalster Jill Roord (28) hebben een nieuwe stap in hun relatie gezet. Vol trots delen ze op Instagram de gezinsuitbreiding van... hond Mardy. Het is een eerste stap naar hun grote wens.

Sanders en Roord zijn sinds 2025 een setje. De hockeyster had eerder zo'n tien jaar een relatie met hockeyer Thijs van Dam. Ze beëindigde dat vlak in december 2024. Roord ging daarvoor met voetbalster Jana Fernández van FC Barcelona. Sinds de bekendmaking staan de twee regelmatig in de spotlights. Zo bezocht Sanders het EK voetbal van Roord en was laatstgenoemde aanwezig toen haar vriendin Europees kampioen werd.

Kinderwens

Sanders en Roord wonen inmiddels samen in Amsterdam. Voor de jaarwisseling schitterden de twee in een dubbelinterview met Linda Magazine. Daar werd ook de babywens besproken. Sanders en Roord zien dat als hun 'grootste wens'. "Dat zou ik wel echt graag willen, zeker over vijf jaar. Misschien al wel twee dan", verklapte Sanders destijds.

"Ik denk dat we ook daarin heel erg hetzelfde zijn. Dat is wel mijn grootste wens en die van jou ook", voegde vriendin Roord eraan toe. De twee zitten dichter tegen het einde van hun topsportcarrières aan dan aan het begin en willen het jaar tot jaar bekijken. "We gaan door totdat we voelen dat we het niet meer leuk vinden. Daarna gaan we voor de kindjes zorgen. Hopelijk, als dat ons gegund is", aldus Sanders.

Nieuwe hond in het gezin

De twee kunnen alvast oefenen met de nieuwe hond die sinds deze week hebben. Vol trots deelt het koppel zoetsappige foto's van hondje Marly. Deze week is hij voor het eerst bij ze. "Eerste dag thuis", schreef Sanders bij een video van de teckel.

Terug op het oude nest

Sanders hockeyt al jarenlang in Den Bosch, waarmee ze de prijzen aaneenrijgt. Vriendin Roord speelde in het buitenland bij onder meer Bayern München, Wolfsburg, Arsenal en Manchester City. Die laatste club verruilde ze voor FC Twente, om dichter bij haar vriendin te zijn.