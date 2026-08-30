Duitsland heeft de finale van het WK hockey zondagmiddag gewonnen. In het Belgische Waver waren onze oosterburen met 1-0 te sterk voor Spanje. Daarmee prolongeren de Duitsers de wereldtitel en nemen ze revanche voor de verloren olympische finale van twee jaar geleden tegen Nederland in Parijs.

Om 16.30 uur ging de finale onder toeziend oog van de Belgische koning Filip van start in Waver. Ondanks een grote kans voor Duitsland bleef de stand lange tijd gelijk, waardoor beide finalisten in de rust de kleedkamer opzochten met een stand van 0-0.

Kansen voor Spanje, doelpunt voor Duitsland

In het derde kwart viel enigszins verrassend een doelpunt voor Duitsland. Nadat Spanje meerdere keren de Duitse kopcirkel was binnengedrongen en meerdere strafcorners onbenut had gelaten, liet Duitsland zien weinig kansen nodig te hebben om tot scoren te komen.

Duitsland voor de vierde keer wereldkampioen

Michel Struthoff stond op de juiste plek om een bal van Paul-Philipp Kaufmann op te vangen. Hij passeerde vervolgens de Spaanse doelman en rondde beheerst af. Spanje reageerde direct en versierde een strafcorner, maar liet die wederom onbenut, waardoor Duitsland met een 0-1 voorsprong aan het vierde kwart begon. In het vierde kwart werd er niet meer gescoord. Daarmee prolongeert Duitsland de WK-titel.

Het is de vierde keer in de geschiedenis dat Duitsland wereldkampioen is. De Spaanse hockeyploeg won nog geen enkele keer de wereldtitel. Het verlies viel dan ook zwaar bij de Spanjaarden. Een aantal spelers hielden het niet droog na de teleurstellende afloop. In 1971 en 1998 verloor Spanje al eerder de finale. Max Caldas, de bondscoach van Spanje, werd in 2014 wel al eerder wereldkampioen als coach van de Nederlandse vrouwen.

Nederland met lege handen

Voor Nederland eindigde het WK enkele uren voor de finale in een teleurstelling. Tijdens de troostfinale ging de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée onderuit tegen Argentinië, het land waar Oranje eerder dit WK nog van won. Nederland kende veel pech tijdens de finale. Na twee onbenutte kansen voor Oranje was het Argentinië dat in het derde kwart op voorsprong kwam.