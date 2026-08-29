Belgische hockeyster Justine Rasir ging behoorlijk tekeer na de nederlaag tegen Nederland op het WK hockey. Dat is haar duur komen te staan. Ze is namelijk geschorst voor de troostfinale. Via een emotioneel bericht gaat ze door het stof na haar uitspraken.

België neemt het in de strijd om de derde plek op tegen Australië. De 24-jarige Rasir is er niet bij. Zij werd geschorst vanwege haar uitspraken over de arbitrage na de nederlaag tegen Oranje. De late gelijkmaker van België werd afgekeurd na ingrijpen van de videoscheidsrechter. Nederland had zijn recht op een videoreferral verloren, maar een van de scheidsrechters besloot zelf een videoreview aan te vragen. Na een lange review werd besloten dat er een obstructiefout was gemaakt.

'Mijn hart is gebroken'

Rasir voelde zich na afloop 'bestolen'. "Ik weet niet hoeveel de scheidsrechter gekregen heeft...", zei ze in een interview. De FIH besloot haar daarop te schorsen. De speelster heeft nu gereageerd op Instagram. "Mijn hart is gebroken omdat het zo moet eindigen. Ik heb spijt van mijn woorden, maar ik wil de situatie toch even uitleggen."

"Ik kreeg 20 seconden na zo een emotionele match de vraag voor een interview, vijf minuten nadat onze goal was geannuleerd", vervolgt ze. "Ik wist dat ik een interview niet professioneel kon doen", legt ze uit. "Ik zei 'nee', maar ze lieten me geen keuze. En dat in een halve finale van een WK. Ik was boos en droevig. Dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen, denk ik."

Ze neemt nu haar verantwoordelijkheid. "Respect voor hoe mijn ploegmaats ermee om zijn gegaan, en sorry dat ik het niet op dezelfde manier kon. Maar dat is wie ik ben: rechtuit. Ik ben trots op mijn team en zal luider roepen vanaf de tribune."