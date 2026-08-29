Max Caldas zorgde vrijdag voor een daverende stunt door met Spanje het Nederlands hockeyelftal de finale op het WK te ontnemen. De Argentijnse bondscoach kent Oranje goed, want in het verleden werkte hij jaren bij hockeybond KNHB. Ook oud-topspeelster Ellen Hoog maakte Caldas mee als trainer. Zij kan vooral de twee totaal verschillende kanten van hem herinneren, waarin ze ooit zelfs samen in de McDonald's belandden.

De 53-jarige Caldas zwaait al sinds 2021 de scepter bij de Spaanse hockeyploeg. Daarvoor was hij echter jarenlang actief in Nederland. Eerst bij de hockeysters, met wie hij in 2012 olympisch kampioen werd, en daarna bij de mannen. Vrijdag bereikte hij ten koste van zijn oude ploeg de finale op het WK na een zinderende slotfase.

Weddenschap

Hoog werd samen met de Argentijnse coach kampioen op de Spelen in Londen. In 2014 werden ze bovendien wereldkampioen in het stadion van ADO Den Haag. In de drukke voorbereiding op het eindtoernooi bleek dat Caldas wel in was voor een ludieke weddenschap met Hoog en haar maatje Naomi van As.

"Naomi en ik hadden een challenge met hem. Een weddenschap. We weten allebei niet meer wat die weddenschap precies was, maar volgens mij was het iets van latjetik of zo", vertelt Hoog in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast.

Opvallende inzet

Hoog en van As kwamen uiteindelijk als winnaar uit de bus. Maar wat stond er nou eigenlijk op het spel? "De verliezer moest de ander meenemen naar de McDonald's", vertelt ze over de vrij surrealistische situatie. "Dus toen zijn wij in voorbereiding op het WK, met nog twee weken te gaan, met Max mee de auto ingegaan. Niemand wist dat ook verder. We hebben daar die hele McDonald's leeggegeten en toen zijn we weer teruggegaan."

Niet bepaald de discipline die je zou verwachten bij topsporters vlak voor een WK. "Altijd goed slapen, gezond eten, altijd zo gefocust op die voeding", aldus Hoog. "Maar als je een weddenschap met Max aangaat, dan sta je dus een uurtje later in een McDonald's. Ook al is het twee weken voor het WK."

Sterke band

Juist zo'n ludieke actie van Caldas zorgde voor een betere band met zijn speelsters. "Max vond ons soms ook wel eens lastig om te coachen, omdat wij best wel druk konden zijn. Het ene moment vond hij ons helemaal geweldig en het andere moment kon hij ons achter de bank plakken."

De herinnering zal Hoog altijd bijblijven. "Ik weet nog goed dat we daarheen reden, dat we echt leuke gesprekken hadden en veel lol hadden. Dat was voor de band ook wel goed", licht de tweevoudig olympisch kampioene verder toe. "Je gaat met een bondscoach die altijd best wel streng is op alles naar de McDonald's. Dat was in onze tijd eigenlijk ondenkbaar, dus dat was best wel leuk."

Komende zondag speelt Caldas dus zijn zoveelste grote finale in zijn trainersloopbaan. Dit keer niet met Nederland, maar met Spanje tegen Duitsland.

Sportnieuws.nl WK hockeypodcast