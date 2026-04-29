ADO Den Haag kroonde zich op vrijdag 10 april al tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Woensdag vindt de huldiging plaats voor de vroegste titel ooit. De eerste supporters hebben zich al verzameld voor het feest.

De eerste honderden supporters hebben zich op een parkeerterrein voor het stadion van ADO Den Haag verzameld voor de huldiging van de kampioen van de eerste divisie. Het programma begint om 14.00 uur en om 15.15 uur wordt de selectie van trainer Robin Peter gehuldigd op een podium.

Promotie

ADO promoveert als kampioen van de eerste divisie na vijf jaar weer naar de Eredivisie. De club beleefde een grillig seizoen. Voor het begin stapte technisch directeur Joris Mathijsen op, nadat hij John van den Brom niet mocht aanstellen als coach. De club gaf de voorkeur aan de Duitser Peter. Oud-trainer Mark Wotte kreeg de technische leiding in handen en wist de selectie op cruciale plekken te versterken.

ADO was aan het begin van de competitie lange tijd ongenaakbaar. Aan het einde van het jaar raakte het elftal plotseling in verval. ADO wist vijf keer op rij niet te winnen, maar maakte begin februari een einde aan de negatieve reeks. Op 17 maart werd promotie thuis tegen Jong FC Utrecht veiliggesteld.

De supporters heben al wat feestjes kunnen vieren rondom het kampioenschap na het gelijkspel van Cambuur tegen FC Den Bosch was ADO zeker van de titel en barstte de feestvreugde los. De ploeg speelde de zondag daarop tegen FC Dordrecht, maar daar werd nog niet de kampioensschaal uitgereikt. Dat gebeurde op 17 april, na de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Woensdag wordt er opgetreden door een aantal Haagse artiesten op het parkeerterrein naast het stadion, waaronder de groep Goldband.