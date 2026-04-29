Na jaren vol chaos, degradaties en financiële zorgen lijkt Schalke 04 eindelijk weer op weg naar boven. In een kolkende Veltins-Arena kan Die Königsblauen promotie veiligstellen én een enorme stap zetten naar het kampioenschap in 2. Bundesliga. Sportief directeur Youri Mulder voelt het momentum. "Dat zegt wel iets over de grootte van het feest dat gaat losbarsten", zegt Mulder.

Schalke 04 is één van de grootste clubs in Duitsland. Tóch is Mulder onder de indruk van wat de door hem samengestelde selectie dit seizoen laat zien. "Wij hebben de afgelopen weken écht veel goede wedstrijden gespeeld. We hebben flinke tegenslagen gehad qua blessures en de druk van die immense achterban is enorm, maar toch hebben ze de afgelopen vier duels gewonnen", klinkt de analyse van Mulder tegenover Sportnieuws.nl.

Groot verschil met concurrenten

Daarbij wijst de sportief directeur op een opvallend detail in de titelstrijd. Schalke laat het namelijk óók zien in de grote wedstrijden. "Wij hebben liefst twintig punten gehaald in de topwedstrijden met de topvijf: Paderborn, Hannover, Elversberg en Darmstadt." Ter vergelijking: Darmstadt heeft niet één keer gewonnen in acht duels. "Wij winnen de topwedstrijden wél, dat is het grote verschil met de concurrenten."

Mulder liet zich onlangs van een compleet andere kant zien. De 47-jarige directeur kreeg de lachers op zijn hand in de kleedkamer van Schalke 04 na de knappe zege op Elversberg (1-2) met een man minder. "Ik deed even Marc Overmars na", doelt Mulder grappend op de ex-directeur van Ajax na de Champions League-zege tegen Juventus. "Hij heeft alleen een veel grotere prestatie geleverd, daarom deed ik een buikschuiver op mijn rug", lacht hij.

Grote schoonmaak bij Schalke

Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens Mulder doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. Na een tiende en veertiende plek in de 2. Bundesliga moest het roer om. "De laatste twee jaar hadden we ook goede trainers, maar het elftal was niet goed afgestemd op de visie van de club en de coaches. Dat hebben we dit jaar op de schop gegooid."

Die verandering zit vooral in de speelstijl én de selectie. "Wij hebben duidelijkheid geschept over wat spelers nodig hebben om in de Veltins-Arena te spelen én hebben een speelwijze ontwikkeld die past bij Schalke en het publiek. Wij hoeven geen eeuwig balbezit. Wij willen spelers die met agressie en intensiteit spelen”, vertelt Mulder.

De zomerse transferperiode was vooral verdedigend een succes. "We hadden in de eerste seizoenshelft maar acht tegengoals", vervolgt Mulder, die daarbij ook direct een kanttekening plaatst. "Alleen, we maakten nog minder doelpunten dan de nummer laatst. Daarom hebben we in winterstop vier topaankopen gedaan met Edin Dzeko, Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche en N'Diaye Moussa. Daarmee is het voetbal véél leuker geworden én hebben we ervoor gezorgd dat promotie bijna niet meer mis kan."

Van Champions League naar crisis

De wederopstanding van Die Königsblauen is extra bijzonder als je kijkt naar de recente geschiedenis van de club. Schalke heeft behoorlijk turbulente jaren achter de rug. "Moet je voorstellen: in 2018 werden we nog tweede en haalden we de Champions League… Toen kwam COVID-19 én degradeerden we, waardoor we te maken kregen met een enorme schuldenlast." Het roer ging daarna om. "Ze hebben sindsdien gekozen voor een soberdere manier van de club leiden en dat hebben ze uitstekend gedaan."

Mulder benadrukt dat het succes vooral te danken is aan het bestuur dat de moeilijke keuzes durfde te maken. "Ik vind het hartstikke mooi dat de mensen, die dit in hebben gezet, ook de beloning krijgen voor dat beleid. Zij verdienen dit succes het meest, want daar is ook de meeste modder naar gegooid. Matthias Tillmann en Christina Rühl-Hamers zijn wél standvastig gebleven, ondanks alle kritiek. Zij zullen nóóit op de voorgrond treden, maar zij zijn de helden van dit succes", klinkt de lofzang van Mulder.

Groot feest op komst

De Veltins-Arena maakt zich inmiddels op voor een gigantisch feest. Het stadion van Schalke zit zaterdagavond ramvol, maar dat is nog lang niet alles. "We verwachten dat er naast een uitverkocht stadion nóg duizenden supporters naar het stadion komen, die dus geen kaartje hebben. Dat zegt wel iets over de grootte van het feest dat gaat losbarsten als het allemaal gaat lukken. Het wordt natuurlijk een ontzettend lastige wedstrijd tegen Düsseldorf, maar het vertrouwen is er wel", besluit Mulder.

Het duel tussen Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf is zaterdagavond om 20.30 uur.