In de Eredivisie zijn er nog drie speelrondes te gaan, maar toch gaan de play-offs om promotie en degradatie deze week al van start. Vier ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie beginnen aan de nacompetitie en krijgen later nog gezelschap van drie andere teams. De zeven ploegen strijden om één felbegeerd plekje in de Eredivisie. Bekijk hier het volledige programma.
De strijd om handhaving bereikt in de Eredivisie de komende weken een kookpunt, maar het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er al op. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers 1 en 2 direct naar de Eredivisie. In de Eredivisie is al duidelijk dat Heracles Almelo gaat degraderen. De tweede directe degradant is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het NAC Breda gaat worden.
In de play-offs strijden zeven teams vanaf dinsdag om het laatste plekje in de Eredivisie. Zes deelnemers zijn al bekend, want dat zijn de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Willem II, De Graafschap, Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch hebben zich via die manier geplaatst. De laatste ploeg die meedoet is de nummer 16 van de Eredivisie.
Voordeel voor club uit Eredivisie
De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de club uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en dus is het niet erg dat die competitie nog drie weken duurt. Op dit moment is Telstar de nummer 16 in de Eredivisie, maar ook PEC Zwolle, Excelsior, FC Volendam en NAC kunnen nog op die plek belanden.
De nummers 3 (Willem II) en 4 (De Graafschap) uit de KKD hebben ook een voordeel, maar die wel wat kleiner. Zij mogen de eerste ronde overslaan en doen vanaf de kwartfinales mee. De andere ploegen moeten alle vier de rondes zien te overleven.
Voor Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch begint het avontuur dan ook al deze week. De ploeg uit Flevoland gaat op bezoek bij Den Bosch en Roda JC ontvangt RKC. Later deze week volgen de returns. Ook de volgende drie rondes gaan over twee wedstrijden.
Programma play-offs promotie/degradatie
Eerste ronde (28/29 april en 1/2 mei)
Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk
Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City
Kwartfinales (5/6 mei en 9 mei)
Wedstrijd C: Winnaar A - Willem II
Wedstrijd D: Winnaar B - De Graafschap
Halve finales (13 en 16 mei)
Wedstrijd E: Winnaar C - Winnaar D
Finale (20 en 23 mei)
Winnaar E - nummer 16 Eredivisie (virtueel Telstar)
