Ajax en Oscar García gaan per direct uit elkaar. Het contract van de Spanjaard, die de afgelopen maanden actief was als trainer van Jong Ajax en interim-trainer van het eerste elftal, is ontbonden.

Dat maakt de club zondag bekend in een persbericht. "Ajax en Oscar García hebben de lopende arbeidsovereenkomst ontbonden. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027, maar in goed onderling overleg is besloten de samenwerking per direct te beëindigen. In navolging van García vertrekt ook fysiektrainer Enrique Sanz", zo leest het statement van de Amsterdamse club.

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