In de voetbalwereld worden aldoor ruzietjes uitgevochten. Bij de uitzending van De Oranjezomer op vrijdagavond (de eerste van de twee) gaf voormalig voetbaltrainer Aad de Mos een collega ervan langs.

De 79-jarige De Mos was trainer van onder meer Ajax, PSV en Mechelen. De laatste jaren is hij vooral actief als voetbalanalist. Dat was hij bij het EK voetbal 2024 bijvoorbeeld voor deze site. Ook maakt hij gebruik van zijn socials.

Arno Vermeulen

In De Oranjezomer had hij een paar harde opmerkingen in petto voor Arno Vermeulen. Hij was tijdenlang de chef voetbal bij de omroep NOS. Per 1 september gaat Vermeulen met pensioen. Onlangs gaf hij een afscheidsinterview aan het AD. De Mos vond het helemaal niks.

Presentatrice Hélène vraagt aan De Mos waarom hij niet zoveel op tv te zien is, bijvoorbeeld bij de WK-uitzendingen van de NOS. Hij reageert als door een bij gestoken. "Daar zitten wijsneuzen", zo begint hij. "De Witte Chinees zit daar. Allemaal pretenties daar. Die doen de hele dag niks. Chef lege dozen. Die heeft de arrogantie om te zeggen dat hij bij AZ Robert Eenhoorn kan opvolgen. Hoe haal je het in zijn hoofd. Of hij meer kan dan ik denk? Nee, dat geloof ik niet."

Socials

Daarna laten ze een filmpje zien dat De Mos ooit op zijn socials plaatste. Daarin heeft hij het over een wedstrijd van Excelsior. Maar vreemd genoeg is de camera de hele tijd gericht op zijn onderlijf. Hij zegt dat het filmpje een groot succes was. "Het was mooi, het was in Knokke, bij de bakker. Het was wel een voltreffer. Het scoorde 80.000 views."

Johan Derksen

Daarnaast is hij verbasd dat Rafael van der Vaart zo in de problemen kwam met zijn uitspraak over Japanners. Bij Nederland tegen Japan op het WK voetbal zei de ex-topspeler dat de Japanners allemaal op elkaar lijken. Daarvoor bood hij later zijn excuses aan. De bijnaam Witte Chinees voor Vermeulen is overigens bedacht door Johan Derksen. Dat deed hij omdat Vermeulen ook soms commentaar gaf bij het tafeltennis.

Met de opmerking over Robert Eenhoorn verwijst hij naar de voormalig directeur van AZ. Die is dat nu bij Feyenoord.

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