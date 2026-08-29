AZ heeft zaterdagavond de koppositie in de Eredivisie vastgehouden. Er werd gewonnen van nummer twee Go Ahead Eagles. Daarnaast schreef Perr Schuurs een sprookjesboek en won Excelsior vlak voor tijd de Rotterdamse derby.

AZ - Go Ahead Eagles

De wedstrijd van de avond ging tussen koploper AZ en nummer twee Go Ahead Eagles. De Alkmaarders wonnen hun eerste drie duels met liefst 8 doelpunten voor en amper 1 tegen, en zijn daarmee de enige ploeg die nog foutloos is dit seizoen. Go Ahead Eagles volgde op de voet met 7 punten uit drie duels en vormde zo de eerste serieuze test voor AZ.

De rode draad in de eerste helft waren de van richting veranderde schoten. Eerst was het Dave Kwakman die AZ op die manier op voorsprong schoot. Wesley Patati deed later hetzelfde. Tussendoor had Victor Edvardsen Go Ahead op gelijke hoogte geschoten, nadat ex-Go Ahead-doelman Jari De Busser op hele knappe wijze een van richting veranderd schot pakte. De Zweedse aanvaller maakte de rebound af. Snel na rust bracht AZ de marge op twee via Lewis Schouten. Daar bleef het niet bij voor de Alkmaarders, want Matteo Chavez maakte er met een fantastische knal 4-1 van. Het slotstuk van de avond kwam van Ro-Angelo Daal, die ook een heerlijke goal maakte. Go Ahead deed vlak voor tijd nog wel iets terug.

PEC Zwolle - NEC

PEC Zwolle en NEC sloten de avond af. PEC Zwolle boekte vorige week op bezoek bij sc Heerenveen de eerste zege en daarmee ook de eerste punten van het seizoen. NEC reist naar Zwolle na een zure domper bij Bodø/Glimt, waar een vroege rode kaart de Champions League-droom vroegtijdig de kop indrukte. Voor de Nijmegenaren was het een uitgelezen kans om de knop weer om te zetten richting de competitie.

Niet lang na het eerste fluitsignaal kwam NEC op voorsprong. Jasper Schendelaar haalde Tjaronn Chery neer in de zestien en de aanvoerder van de Nijmegenaren ging zelf achter de bal staan. Hij faalde niet vanaf de stip en zo stond het na 4 minuten al 0-1 in Zwolle. Voor rust maakte Chery ook zijn tweede en dit deed hij weer vanaf elf meter. Zwolle had daarvoor hands gemaakt. De derde strafschop van de eerste helft ging naar de thuisploeg. Koen Kostons schoot raak en maakte daarmee de aansluitingstreffer. Zwolle zag tijdens de wedstrijd maar liefst twee goals afgekeurd worden wegens buitenspel. Zwolle kreeg met de vierde penalty van de wedstrijd de ideale mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Kostons schoot op de lat.

Het verhaal van de avond kwam vlak voor tijd. Perr Schuurs zat na zijn zware knieblessure die hij opliep voor het eerst in drie jaar weer bij de wedstrijdselectie. De verdediger van NEC viel in met nog een kwartier te gaan bij een 1-2 stand. Dat was al mooi, maar Schuurs kopte NEC zelfs naar 1-3. De verdediger, wiens familie het op de tribune niet drooghield, wist niet hoe hij moest juichen zo blij was hij met deze treffer.

Excelsior - Sparta Rotterdam | 16:30 uur

De eerste wedstrijd van de zaterdag was de stadsderby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam. Excelsior begon het seizoen met een klinkende 0-4 zege bij SC Cambuur, maar verloor vervolgens thuis van PSV (1-2). Sparta pakte vier punten uit drie wedstrijden nadat het de eerste thuiswedstrijd verloor van stadgenoot Feyenoord (0-1).

Excelsior kwam dankzij een fraaie treffer van Aymen Sliti op voorsprong. Mike Zonneveld maakte vervolgens gelijk voor de bezoekers. De wedstrijd leek zo op zijn einde te komen, maar in de allerlaatste seconden bleven de drie punten toch in Kralingen. Een hoekschop viel bij invaller Nesto Groen, die ervoor zorgde dat Excelsior won van de stadgenoot.

Bij Sparta viel iets op aan de wedstrijdselectie: Ayoni Santos, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van PSV, was er niet bij. Mogelijk een teken dat een transfer eraan zit te komen. Trainer Rogier Meijer gaf voorafgaand aan de wedstrijd al aan dat 'Santos er met zijn hoofd niet helemaal bij was'.

Speelronde 4

De speelronde ging gisteren al van start met FC Groningen - Fortuna Sittard, dat in een doelpuntrijk duel met 2-3 naar de bezoekers ging. Lequincio Zeefuik speelde de hoofdrol met een treffer en een assist. Morgen wordt de speelronde afgesloten met nog eens vijf wedstrijden, waaronder de traditionele topdrie Ajax, PSV en Feyenoord.