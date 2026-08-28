Nederland is dit jaar met zes teams vertegenwoordigd in Europa en inmiddels weten alle clubs waar ze aan toe zijn. Oud-trainer Robert Maaskant ziet de kansen van de Eredivisie-clubs op de verschillende niveaus positief in. Hij begint zelfs al voorzichtig aan de coëfficiëntenpolonaise.

Na de knappe stunt van FC Twente en de eenvoudige zege van Ajax hebben alle zes de Nederlandse clubs zich verzekerd van groepsfase in Europa. De teams zijn bovendien goed verdeeld over de drie niveaus. PSV en Feyenoord spelen in de Champions League, AZ en NEC in de Europa League en Ajax en FC Twente maken hun opwachting in de Conference League.

Nu alle teams precies weten welke Europese affiches te wachten staan, denkt voormalig trainer Robert Maaskant dat het wel eens een heel mooi jaar kan worden. Zeker voor de veelbesproken coëfficiëntenlijst, waarop Nederland inmiddels weer achter Portugal staat. Ook België doet het de laatste jaren aanzienlijk beter.

Kansen in de Champions League

Logischerwijs denkt Maaskant dat het voor PSV en Feyenoord nog best lastig wordt om door te stoten. " Ik denk niet dat PSV zich zomaar automatisch kwalificeert. Dat zou ook gek zijn in de Champions League als dat zomaar lukt", vertelt de voetbalanalist in gesprek met Sportnieuws.nl. Hij is van mening dat er vooral tegen ploegen als Viking en Club Brugge punten moeten worden gepakt. "Dus dan komt het aan op twee wedstrijden."

Voor Feyenoord denkt Maaskant dat het 'eenzelfde verhaal wordt als bij PSV'. "Ook dat wordt geen makkelijke kwalificatie. Dat kan ook niet in de Champions League. Daar zijn we als Nederland niet groot genoeg voor tegenwoordig, maar ik zie echt wel kansen voor Feyenoord."

"Ze hebben allebei absoluut een kans om door te bekeren. Een uitstekende kans vind ik wat ver gaan, maar er is wel degelijk een kans dat ze de volgende ronde gaan halen. En dat zou geweldig zijn voor het Nederlandse voetbal", blijft Maaskant optimistisch.

'Zij moeten de punten pakken'

Een niveau lager ziet de voormalig coach ook genoeg kansen voor AZ en NEC om hoge ogen te gooien in de Europa League. Van AZ verwacht Maaskant behoorlijk veel, terwijl hij zich bij NEC vooral afvraagt of ze met al hun 'routiniers' elke week hun gedroomde opstelling kunnen spelen. " Maar ik ben echt hoopvol dit jaar voor zowel Champions League als Europa League. Dat we gewoon die rondes door gaan komen."

In de Conference League schaalt Maaskant Ajax zelfs in als één van de favorieten voor de eindzege. "Ik zie niet zo snel een ploeg die nou ver boven Ajax uitsteekt. En Ajax maakt wat mij betreft een goede ontwikkeling door", vertelt hij. "Ik zie Ajax zeker doorkomen. Dat vind ik eigenlijk ook wel een verplichting. Zij moeten ook de meeste punten pakken."

Voor Twente liggen er ook mogelijkheden om te overwinteren. " Er valt nog heel veel te halen, dus ik denk dat die ook zomaar door kunnen naar de volgende ronde", meent Maaskant.

Polonaise

Al met al is Maaskant dus vrij positief over de kansen van de Nederlandse teams. Of we volgens hem de coëfficiëntenpolonaise al kunnen lopen? "Ik begin alvast", grapt hij. "Misschien ben ik iets te optimistisch, maar ik vind het ook wel eens een keer goed om het Nederlandse voetbal optimistisch te benaderen. Ik denk dat dit een geen slechte loting was voor het Nederlandse voetbal", besluit hij.